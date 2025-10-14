شركة Metaplanet اليابانية للبيتكوين تفقد قيمتها السوقية لتصبح أقل من قيمة حيازاتها من BTC

تام شمس - الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 08:52 مساءً - شهدت شركة Metaplanet اليابانية، المتخصصة في إدارة خزائن بيتكوين (Bitcoin Treasury)، انخفاضًا في قيمتها السوقية إلى ما دون قيمة حيازاتها من البيتكوين، لتدخل بذلك مرحلة غير مسبوقة بصفتها واحدة من أكبر الشركات العامة المالكة للبيتكوين في العالم.

وفقًا للبيانات الرسمية، انخفض مؤشر القيمة السوقية إلى صافي قيمة البيتكوين (mNAV) وهو نسبة تقارن بين قيمة الشركة السوقية وقيمة حيازاتها من البيتكوين (BTC) إلى 0.99 يوم الثلاثاء، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يسجل فيها هذا الانخفاض إلى ما دون المستوى 1.

منذ منتصف يونيو، تراجع المؤشر بأكثر من سبع نقاط كاملة مع انخفاض سهم Metaplanet (3350) بنسبة 75%، من 1,895 ينًا يابانيًا (13 دولارًا) إلى 3.20 دولارات فقط، بحسب بيانات TradingView.

ويأتي هذا الانخفاض بعد أن أوقفت الشركة شراء البيتكوين لمدة أسبوعين، حيث أعلنت آخر عملية شراء لها في 30 سبتمبر.

لماذا يُعد mNAV مؤشرًا مهمًا؟

على عكس صافي القيمة الدفترية التقليدي (NAV)، يقيس mNAV العلاقة بين القيمة المؤسسية للشركة وصافي قيمة حيازاتها من البيتكوين، لمساعدة المستثمرين على تقدير كيفية تسعير السوق للشركة مقارنة بأصولها الفعلية من BTC، وفقًا لموقع BitcoinTreasuries.NET.

يُعرّف القيمة المؤسسية (Enterprise Value) بأنها القيمة السوقية لجميع الأسهم من الفئتين A وB، بالإضافة إلى إجمالي الديون، والقيمة الاسمية للأسهم الممتازة الدائمة، مطروحًا منها الرصيد النقدي للشركة.

معلومات حول نسبة القيمة السوقية إلى صافي قيمة البيتكوين (mNAV). المصدر: BitcoinTreasuries.NET

عندما ينخفض mNAV إلى ما دون 1، فإن ذلك يعني أن الشركة يتم تداولها بأقل من قيمة حيازاتها من البيتكوين، ما قد يعكس مخاوف السوق بشأن ديونها أو نموذجها التشغيلي أو مخاطر أخرى.

وجاء في موقع BitcoinTreasuries.NET:

"هذا المؤشر لا يُعد بديلاً عن البيانات المالية المدققة، لكنه يوفر نظرة عامة على مدى اعتماد تقييم الشركة على خزينتها من البيتكوين مقابل العوامل الأخرى."

Metaplanet تمتلك 3.5 مليارات دولار من البيتكوين

انخفض مؤشر mNAV لدى Metaplanet إلى 0.99 بينما تمتلك الشركة 30,823 بيتكوين بقيمة 3.5 مليارات دولار في ميزانيتها العمومية، بعد أحدث عملية شراء بلغت 5,268 بيتكوين في 30 سبتمبر.

وجاء هذا الانخفاض بعد عام تقريبًا من أول عملية شراء للبيتكوين أجرتها الشركة التي كانت تعمل سابقًا في قطاع الفنادق في 22 يوليو 2024، وهي الخطوة التي أدت حينها إلى ارتفاع فوري في سعر أسهمها.

انخفاض mNAV لدى Metaplanet إلى أقل من 1 للمرة الأولى في التاريخ. المصدر: Metaplanet

أدى هذا الاستحواذ الأول إلى رفع mNAV إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 22.59 في 24 يوليو 2024 وهو مستوى لم يُسجل منذ ذلك الحين.

هل يُعد انخفاض mNAV فشلًا؟

أثار تراجع القيمة السوقية لـ Metaplanet إلى ما دون قيمة حيازاتها من البيتكوين انقسامًا في آراء المحللين والمراقبين.

قال جاد كومير (Jad Comair)، الرئيس التنفيذي لشركة Melanion Capital، لـ Cointelegraph:

"تداول Metaplanet دون صافي قيمة البيتكوين لا يعني الفشل، بل يكشف عن سوء فهم السوق لنماذج خزائن البيتكوين."

المصدر: HODL15Capital

وأضاف كومير:

"إنه سوء الفهم نفسه الذي دفع المستثمرين إلى بيع أسهم تسلا على المكشوف في بداياتها حين رأوا شركة سيارات بدلًا من ثورة في مجال الطاقة.

الشيء نفسه سيحدث هنا؛ فعندما يدرك السوق القوة الانعكاسية لخزائن البيتكوين، ستتحول هذه الخصومات إلى عوائد دائمة مميزة."

من جانبه، قال مارك تشادويك (Mark Chadwick)، محلل الأسهم في Smartkarma، إن تراجع mNAV لدى Metaplanet يعكس تباطؤًا في حماس السوق تجاه نموذج خزائن البيتكوين.

وأضاف:

"أرى أن تراجع هذا النوع من الأسهم يمثل انفجار فقاعة، لكن المستثمرين المتفائلين على المدى الطويل قد يرونه فرصة شراء مغرية."

وذكرت Cointelegraph أنها تواصلت مع Metaplanet للتعليق على هذا الانخفاض وتداعياته المحتملة، لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر.

شركات خزائن بيتكوين أخرى تواجه مصيرًا مشابهًا

ليست Metaplanet وحدها من تواجه تراجعًا في قيمة أسهمها. فقد شهدت شركة Strategy التابعة لـ مايكل سايلور أكبر مالك عام للبيتكوين في العالم بحيازات تبلغ 640,250 بيتكوين انخفاضًا في قيمة سهمها من الفئة A بنسبة 30% منذ يوليو.