الأقمار الصناعية تسرب بياناتك أسوأ من شبكات Wi-Fi في المقاهي.. وفقًا للباحثين

تام شمس - الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 08:52 مساءً - كشف فريق من الباحثين أن الأقمار الصناعية الجيوسنكرونية، التي تُستخدم لإرسال بيانات الإنترنت والمكالمات الهاتفية إلى المناطق النائية غير المتصلة بالكابلات الأرضية، تقوم ببث بيانات حساسة دون تشفير ويمكن لأي شخص اعتراضها باستخدام معدات لا تتجاوز قيمتها 600 دولار فقط.

وذكر فريق مكوّن من ستة أكاديميين من جامعتي ماريلاند وكاليفورنيا، في دراسة نُشرت يوم الاثنين، أن هناك "كمية صادمة من البيانات الحساسة" تُبث عبر الشبكات الفضائية بنصوص مكشوفة وغير مشفرة.

وتشمل هذه البيانات مفاتيح تشفير الاتصالات الخلوية، والرسائل النصية (SMS) الخاصة بالمواطنين، وحتى بيانات أنظمة عسكرية وبنى تحتية حرجة.

وأوضح الباحثون أنهم توصلوا إلى هذه النتائج من خلال تثبيت طبق استقبال فضائي تجاري بسيط فوق مبنى جامعي في سان دييغو، ومراقبة 39 قمرًا صناعيًا جيوسنكرونيًا.

وقال الباحثون:

"يمكن لأي شخص يمتلك بضع مئات من الدولارات لإنفاقها على معدات استهلاكية بسيطة مراقبة هذه البيانات بشكل سلبي."

وأضافوا:

"هناك آلاف أجهزة الإرسال الجيوسنكرونية حول العالم، ويمكن أن تكون بيانات جهاز إرسال واحد مرئية من مساحة تغطي ما يصل إلى 40٪ من سطح الأرض."

كيف تحمي نفسك من التطفل؟

نظرًا لعدم وجود وسيلة لمعرفة ما إذا كان مزودو الخدمة يقومون بتشفير بياناتهم، أوصى الباحثون المستخدمين باتخاذ تدابير وقائية مثل استخدام شبكات VPN التي تخفي عناوين IP وتُشفّر البيانات.

كما شددوا على ضرورة استخدام تطبيقات تراسل مشفّرة من طرف إلى طرف مثل Signal وTelegram لإجراء المراسلات والمكالمات الصوتية، بينما يمكن لمزودي خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إضافة التشفير كميزة أساسية ضمن خدماتهم.

وقال الباحثون:

"يجب استخدام التشفير على جميع المستويات كطبقة دفاع متكررة ضد أي خلل. اعتبروا التشفير ضرورة أساسية، لا ميزة إضافية."

بعض المزودين أصلحوا المشكلة بالفعل

خلال الدراسة، أبلغ الباحثون عدداً من أكبر مزودي الخدمات بالمشكلة، وأفاد هؤلاء بأنهم اتخذوا خطوات لمعالجتها.

وأوضح الفريق البحثي أنه لا يوجد طرف واحد مسؤول عن تشفير اتصالات الأقمار الصناعية الجيوسنكرونية، مضيفين:

"في كل مرة اكتشفنا فيها بيانات حساسة، بذلنا جهدًا كبيرًا لتحديد الجهة المسؤولة، والتواصل معها، والكشف عن الثغرة."

وبعد إعادة مسح الشبكات التابعة لـ T-Mobile وWalmart وKPU، أكد الباحثون أن الإصلاحات تم تنفيذها. ومع ذلك، قالوا إنهم يحجبون معلومات حول أنظمة أخرى متأثرة لأن عمليات الإفصاح عنها لا تزال جارية.

المصدر: Mathew Green

تكلفة التشفير السبب الرئيسي في الثغرة

قال الباحثون إن السبب الأساسي لعدم تشفير حركة البيانات يعود إلى التكاليف العالية المرتبطة بذلك، حيث لا تستطيع بعض المحطات النائية خارج الشبكة تحمل نفقات الأجهزة أو تراخيص التشفير.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يُعقّد التشفير عمليات الصيانة وحل المشكلات، كما قد يؤثر على موثوقية خدمات الطوارئ. وهناك أيضًا جهات تجهل حجم المخاطر أو تقلل من سهولة اعتراض البيانات.

وقال الباحثون:

"رغم أن الأكاديميين والناشطين ركزوا بشكل كبير على ضمان اعتماد التشفير شبه الكامل في متصفحات الإنترنت الحديثة، إلا أن اتصالات الشبكات الفضائية لا تزال تفتقر إلى الرقابة والاهتمام الكافيين."

ركزت الدراسة على الأقمار الصناعية في المدار المتزامن مع الأرض (GEO)، التي تبقى في موضع ثابت فوق الكوكب. ولم تشمل الدراسة أنظمة المدار المنخفض (LEO) مثل Starlink التابعة لإيلون ماسك، لأن مراقبتها تتطلب أجهزة استقبال أكثر تعقيدًا.

وقال الباحثون:

"بحسب معلوماتنا، فإن الروابط في هذه الأنظمة مشفرة، لكننا لم نتحقق من ذلك بشكل مستقل."