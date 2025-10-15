الرئيس التنفيذي لـ BlackRock يرى “موجة جديدة من الفرص” في ترميز الأصول

تام شمس - الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:33 مساءً - تتوقع شركة BlackRock، عملاق إدارة الأصول، أن الأصول المالية التقليدية ستتحول تدريجيًا إلى نسخ مرمَّزة خلال العقود المقبلة، وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي لاري فينك (Larry Fink).

وخلال مقابلة مع برنامج Squawk on the Street على قناة CNBC يوم الثلاثاء، فينك إنه يعتبر ترميز جميع الأصول الخطوة الكبرى التالية لشركته، وفرصة مهمة لجذب مستثمرين جدد إلى النظام المالي الرقمي.

"إذا استطعنا ترميز صناديق الـETF وتحويلها إلى رقمية، يمكننا جذب مستثمرين جدد يدخلون الأسواق عبر العملات المشفرة لكننا في الوقت نفسه نساعدهم على الانتقال نحو المنتجات الاستثمارية التقليدية طويلة الأجل مثل التقاعد،" قال فينك.

وأضاف:

"نرى في ذلك موجة الفرص القادمة لـBlackRock خلال العقود المقبلة، بينما نبدأ بالابتعاد عن الأصول المالية التقليدية عبر تحويلها رقميًا وإبقاء الناس داخل هذا النظام البيئي الرقمي."

تُعد BlackRock أكبر مدير أصول في العالم، حيث أعلنت في تقرير أرباحها يوم الثلاثاء أنها تدير 13.5 تريليون دولار من الأصول. كما تمتلك الشركة 104 مليارات دولار من الأصول الرقمية أي نحو 1٪ فقط من إجمالي محفظتها.

ترميز الأصول لا يزال في بداياته

رغم رؤيته المتفائلة، أوضح فينك أن ترميز الأصول ما يزال في مراحله الأولى، مع فرص واسعة للنمو عبر قطاعات متعددة.

"أعتقد أننا ما زلنا في بداية رحلة ترميز جميع الأصول من العقارات إلى الأسهم إلى السندات. على نطاق واسع جدًا،" قال فينك.

المصدر: Nate Geraci

وتُقدّر شركة الأبحاث Mordor Intelligence حجم سوق ترميز الأصول بأكثر من 2 تريليون دولار في عام 2025، مع توقعات بأن ينمو إلى أكثر من 13 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وأعلن فينك، خلال مكالمة الأرباح ذاتها، أن BlackRock تخطط للعب دور أكبر في مجال الترميز، وأن فرق عمل متعددة داخل الشركة تستكشف حاليًا فرص التوسع في هذا المجال.

وتدير الشركة بالفعل أكبر صندوق نقدي مرمَّز في العالم، وهو BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund المُرمز (BUIDL)، الذي تم إطلاقه في مارس 2024 ويبلغ حجمه 2.8 مليار دولار.

فينك يبدّل موقفه من العملات المشفرة

في مقابلة سابقة هذا الأسبوع مع برنامج 60 Minutes على قناة CBS، قال فينك إنه يرى أن العملات المشفرة تلعب دورًا مهمًا في المحافظ الاستثمارية المتنوعة، على غرار الذهب.

"للعملات المشفرة دور مشابه لدور الذهب إنها بديل استثماري. بالنسبة لمن يسعون إلى تنويع محافظهم، فهي ليست أصلًا سيئًا، لكنها لا ينبغي أن تشكل حصة كبيرة منها."

كان فينك من أبرز المشككين في العملات المشفرة سابقًا إذ وصفها في عام 2017 بأنها “مؤشر لغسل الأموال”، وأكد عام 2018 أن عملاءه لا يرغبون بالاستثمار فيها.

لكنه أوضح خلال مقابلته الأخيرة مع CNBC أن موقفه تغير بمرور الوقت:

"كنت ناقدًا في الماضي، لكنني أنمو وأتعلم."