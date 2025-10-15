توم لي وآرثر هايز متمسكان بتوقع وصول الإيثريوم إلى 10,000 دولار هذا العام

تام شمس - الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:33 مساءً - يُصرّ كل من توم لي (Tom Lee)، رئيس شركة BitMine، وآرثر هايز (Arthur Hayes)، المؤسس المشارك لمنصة BitMEX، على توقعاتهما بأن الإيثريوم (ETH) سيصل إلى 10,000 دولار هذا العام، رغم الانهيار الأخير في سوق العملات المشفرة واقتراب نهاية عام 2025.

لي خلال مقابلة في بودكاست Bankless يوم الثلاثاء، ردًا على سؤاله عن توقعاته لسعر الإيثريوم بنهاية العام:

"أتوقع أن يكون بين 10,000 و12,000 دولار."

أما هايز، الذي شارك في الحلقة نفسها، فأكد أنه سيبقى متمسكًا بتوقعه بأن سعر الإيثريوم سيصل إلى 10,000 دولار بحلول نهاية العام.

ومع تداول الإيثريوم عند 4,129 دولارًا وقت النشر، فإن الوصول إلى مستوى 10,000 دولار يعني ارتفاعًا بنسبة 142٪ تقريبًا وهو هدف قال هايز ولي إنه ما زال ممكنًا تحقيقه حتى وفق التقديرات المتحفظة لبقية العام.

لي: الإيثريوم في "مرحلة التأسيس" منذ عام 2021

أوضح لي أن مثل هذا الارتفاع لن يكون فقاعة سعرية، لأن الإيثريوم ظل في نطاق تداول ضيق نسبيًا منذ بلغ أعلى مستوى تاريخي له عند 4,878 دولارًا في عام 2021.

"الإيثريوم كان في مرحلة تأسيس منذ أربع سنوات، والآن اخترق نطاقه السعري، لذلك بالنسبة لي، هذه ليست قمة مفرطة، بل مرحلة اكتشاف سعر جديدة،" قال لي.

يُذكر أن الإيثريوم استعاد لفترة وجيزة فقط قمم عام 2021 في أغسطس الماضي، قبل أن يتراجع مرة أخرى دونها ولم يعاود اختبارها منذ ذلك الحين.

ارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 57.14٪ خلال الأشهر الـ12 الماضية. المصدر: CoinMarketCap

وأضاف لي:

"أعتقد أن هناك الكثير من التطورات الأساسية التي ستحدث العام المقبل. لا أظن أننا عند القمة بعد، لكنها بالتأكيد ستكون مرحلة مهمة وربما سعيدة."

وقد كان كل من لي وهايز يتنبآن بارتفاع كبير في سعر الإيثريوم منذ بداية العام.

البيانات التاريخية تروي قصة مختلفة: 5,000 دولار أقرب إلى الواقع

تأتي توقعاتهما بعد الانهيار الكبير يوم الجمعة الماضي، الذي شهد تصفية أكثر من 19 مليار دولار من المراكز المفتوحة وانخفاضًا واسعًا في أسعار العملات المشفرة.

وقبل الانهيار، كان الإيثريوم يتداول بالقرب من 4,350 دولارًا، بينما يبلغ الآن حوالي 4,129 دولارًا وقت النشر.

ومع ذلك، تُظهر البيانات التاريخية أن السعر المستهدف بنهاية العام قد يكون أقرب إلى 5,000 دولار أي نحو نصف ما يتوقعه لي وهايز.

فوفقًا لبيانات CoinGlass، سجّل الإيثريوم منذ عام 2016 متوسط عائد قدره 21.36٪ خلال الربع الرابع من كل عام.

الإيثريوم حقق متوسط عائد فصلي قدره 21.36٪ في الربع الرابع منذ عام 2016. المصدر: CoinGlass

وبناءً على هذا المتوسط، قد يرتفع السعر من مستواه الحالي إلى قرابة 5,000 دولار بنهاية العام، وهو ما يتماشى مع التوقعات الأكثر تحفظًا مثل جيمس هاريس (James Harris)، الرئيس التنفيذي لشركة Tesseract، الذي يرى أن الإيثريوم قد يصل إلى نحو 6,500 دولار.

في المقابل، يرى محللون آخرون أن الإيثريوم يقترب من تسجيل قمم تاريخية جديدة. وقال ميكائيل فان دي بوب (Michaël van de Poppe)، مؤسس MN Capital، إن انخفاض يوم الأحد دفع زوج ETH/BTC إلى مستوى 0.032، واصفًا إياه بأنه “منطقة شراء مثالية.”

وكتب فان دي بوب في منشور على منصة X يوم الثلاثاء:

"نحتاج إلى قاع أعلى (higher low)، وبعدها سننطلق نحو قمم جديدة."