باينانس تطلق برنامج تعويض بقيمة 400 مليون دولار للمتداولين المتضررين من انهيار الجمعة

تام شمس - الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:33 مساءً - أعلنت منصة باينانس (Binance) عن إطلاق برنامج إغاثة بقيمة 400 مليون دولار لتعويض المتداولين الذين تكبدوا خسائر داخل منظومتها خلال انهيار سوق العملات المشفرة يوم الجمعة، رغم تأكيدها أنها لا تتحمل المسؤولية القانونية عن خسائر المستخدمين.

ووفقًا لمنشور نُشر على موقع المنصة يوم الثلاثاء، ستقوم المبادرة بتوزيع قسائم رمزية (token vouchers) بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون دولار، تتراوح قيمتها الفردية بين 4 و6,000 دولارات، على المستخدمين المؤهلين.

للتأهل، يجب أن يكون المستخدمون قد تعرضوا لتصفية قسرية في صفقات الهامش أو العقود الآجلة بين الجمعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق والسبت 23:59، وأن تكون خسائرهم قد تجاوزت 50 دولارًا من العملات المشفرة، وتشكل ما لا يقل عن 30٪ من صافي أصولهم، بناءً على لقطة بيانات أُخذت مساء الخميس عند 23:59 بالتوقيت العالمي. ومن المتوقع إتمام عملية التوزيع خلال 96 ساعة.

المصدر: cz_binance

إنشاء صندوق قروض بقيمة 100 مليون دولار

تتضمن الخطة أيضًا إنشاء صندوق قروض منخفض الفائدة بقيمة 100 مليون دولار مخصص للمستخدمين المؤسسيين ومشاريع منظومة باينانس المتضررة من اضطرابات السوق، بهدف تخفيف الضغوط على السيولة.

وأكدت باينانس أنها لا تعترف بأي التزام قانوني تجاه خسائر المستخدمين، موضحة أن الهدف من الخطوة هو “استعادة ثقة الصناعة”.

المصدر: Binance.com

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان شبكة BNB Chain يوم الإثنين عن إطلاق حملة إنزال جوي (airdrop) بقيمة 45 مليون دولار لتعويض المستخدمين الذين تكبدوا خسائر أثناء تداول عملات الميم خلال الانهيار.

باينانس وسلسلة BNB تتدخلان بعد الانهيار

شهدت الأسواق يوم الجمعة انخفاضًا حادًا عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 100٪ على الواردات الصينية، ما أدى إلى تصفية مراكز بقيمة تجاوزت 19 مليار دولار خلال 24 ساعة وهو أكبر حدث تصفية فردي في تاريخ سوق العملات المشفرة.

وتعرضت باينانس بعد ذلك لانتقادات من عدة أطراف؛ إذ أبلغ بعض المستخدمين عن أعطال تقنية منعتهم من إغلاق مراكزهم، فيما أشار آخرون إلى اختلالات في أسعار العملات المستقرة.

كما أظهرت بعض العملات، مثل Enjin المُرمزة (ENJ) وCosmos المُرمزة (ATOM) وIoTeX المُرمزة (IOTX)، أسعارًا تساوي صفرًا مؤقتًا على المنصة بسبب مشكلات في بيانات "الأوراكل".

وردت باينانس يوم الأحد ببيان رسمي قالت فيه إن أنظمة العقود الآجلة الأساسية لديها ظلت تعمل بشكل طبيعي طوال فترة الانهيار.

المصدر: Binance.com

728 مليون دولار في إجراءات التعافي

منذ انهيار يوم الجمعة، أعلنت باينانس وسلسلة BNB عن إجراءات تعويض وتعافي إجمالية بقيمة 728 مليون دولار، تشمل:

45 مليون دولار في إنزال جوي (airdrop)،

283 مليون دولار كتعويض مباشر بعد الانهيار،

و400 مليون دولار في صندوق دعم جديد تم الإعلان عنه اليوم.

ردود فعل متباينة

لاقى إعلان باينانس الأخير تفاعلًا متباينًا على منصة X (تويتر سابقًا)؛ فبينما أشاد بعض المستخدمين مثل SeedliCapital بالمبادرة باعتبارها "خطوة تعيد الثقة" للسوق، كانت هناك انتقادات حادة من آخرين.

المصدر: SeedliCapital

فقد كتب المستخدم Curb.sol أن “الأوراكل الداخلية الخاطئة في باينانس هي السبب المباشر لتصفية بقيمة 400 مليار دولار والانهيار المصاحب للسوق”، مضيفًا:

"يجب على الجميع سحب أموالهم من باينانس فورًا."

المصدر: CryptoCurb

كما قال المستخدم LeveragedDegen إن التعويضات لا تُقارن بحجم الخسائر:

"صحيح أن القسائم أفضل من لا شيء، لكن قسيمة تتراوح بين 4 و6 آلاف دولار لمن خسر كل شيء تُعد مزحة في الواقع."