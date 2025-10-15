عملة مستقرة جديدة في البرازيل تفتح الباب أمام عوائد من رقمين

تام شمس - الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:33 مساءً - نجحت شركة التكنولوجيا المالية Crown، التي تتخذ من ساو باولو مقرًا لها، في جمع 8.1 ملايين دولار لإطلاق عملة مستقرة جديدة مقومة بالريال البرازيلي (BRLV)، تهدف إلى تمكين المستثمرين المؤسساتيين من الوصول إلى سوق الدخل الثابت البرازيلي عالي العوائد.

العملة الجديدة BRLV مصممة لتسهيل دخول المستثمرين العالميين إلى عوائد السندات البرازيلية التي تتجاوز 10٪، وهي عوائد يصعب الوصول إليها عادةً بسبب القيود التنظيمية وضوابط رأس المال المفروضة على السوق المحلي.

وتؤكد الشركة أن العملة مستقرة مدعومة بالكامل بسندات حكومية برازيلية، وهي أداة مالية توفر عوائد أعلى بكثير مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

ووفقًا لبيانات TradingEconomics، يبلغ عائد السندات الحكومية البرازيلية لأجل 10 سنوات حوالي 14٪ بعد أن بلغ ذروته مؤخرًا عند 15.2٪ ما يجعل البرازيل واحدة من أكثر أسواق السندات السيادية جاذبية في العالم.

لكن المستثمرين الأجانب غالبًا ما يواجهون بيروقراطية معقدة، وقوانين ضريبية معقدة، وصعوبات في تحويل العملات عند محاولة الاستثمار مباشرة.

ويتأثر عائد السندات الحكومية بتوقعات السوق بشأن سعر الفائدة المرجعي "سيلك" (Selic) الصادر عن البنك المركزي البرازيلي، والذي يبلغ حاليًا 15٪ بعد سلسلة من الزيادات هذا العام للحد من التضخم.

عائد السندات الحكومية البرازيلية لأجل 10 سنوات. المصدر: TradingEconomics

توكن مدعوم بالسندات الحكومية

قالت شركة Crown إنها تسعى من خلال إصدار نسخة مُرمّزة من الريال البرازيلي مدعومة بالديون الحكومية إلى تبسيط الوصول إلى سوق الدخل الثابت وتوفير بديل رقمي للاحتفاظ بالأصول المرتبطة بالريال البرازيلي.

وقال جون ديلاني (John Delaney)، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة:

"الطريقة الأكثر أمانًا لإدارة احتياطيات العملات المستقرة وضمان دعم كل توكن بالكامل هي استثمار هذه الاحتياطيات في السندات الحكومية."

وأضاف:

"بينما يحتفظ معظم مصدري العملات المستقرة بعائدات هذه الاستثمارات لأنفسهم، أردنا أن نجعل النموذج أكثر عدلاً لشركائنا المؤسساتيين" من خلال آلية لتقاسم الدخل.

قاد جولة التمويل الأخيرة صندوق Framework Ventures، بمشاركة Valor Capital Group وCoinbase Ventures وPaxos وآخرين.

فريق مؤسسي Crown. المصدر: Crown

البرازيل تبرز كسوق رئيسي للعملات المستقرة

بينما تهدف عملة BRLV إلى توسيع وصول المستثمرين الأجانب إلى الأصول البرازيلية، أصبحت البرازيل نفسها واحدة من أكثر الأسواق نشاطًا في أمريكا اللاتينية في مجال العملات المستقرة.

ووفقًا لتقرير من Chainalysis، تصدرت البرازيل المنطقة بإجمالي 318.8 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة بين يوليو 2024 ويونيو 2025، بدعم من بيئة تنظيمية مواتية نسبيًا. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 90٪ من حجم المعاملات المشفرة في البلاد مرتبط بالعملات المستقرة، ما يؤكد دورها المتزايد في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود.

كما لعبت المؤسسات المالية الكبرى دورًا أساسيًا في اعتماد البرازيل للتقنيات المشفرة، حيث دمجت البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمو خدمات الدفع بنية البلوكشين في أنظمتها.

المؤسسات الكبرى تقود سوق العملات المشفرة في البرازيل. المصدر: Chainalysis

على الرغم من هذا التوسع، أعرب البنك المركزي البرازيلي عن مخاوفه من العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي، محذرًا من أنها قد تزيد من تقلب تدفقات رأس المال وتضعف السياسة النقدية.

وقال ريناتو غوميز (Renato Gomes)، نائب محافظ البنك المركزي، في وقت سابق من هذا العام وفقًا لوكالة رويترز (Reuters):

"تدفقات رأس المال تصبح أكثر تقلبًا [...] لأن أي شخص تقريبًا يمكنه استخدام العملات المستقرة لإرسال الأموال داخل البلاد وخارجها."

تحتضن البرازيل بالفعل عدة عملات مستقرة مرتبطة بالريال البرازيلي، منها BRL1 وهي عملة مدعومة من اتحاد بورصات مثل Bitso وBRZ الصادرة عن Transfero.

وكلا العملتين مدعومتان بالكامل باحتياطيات نقدية ومصممتان للحفاظ على ربط 1:1 مع الريال البرازيلي.