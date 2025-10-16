تعافي أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) بعد خسائر بقيمة 1.2 مليار دولار في انهيار الجمعة

تام شمس - الخميس 16 أكتوبر 2025 03:00 مساءً - أظهرت أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) بوادر تعافٍ مبكر بعد موجة بيع حادة أدت إلى محو نحو 1.2 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال انهيار سوق العملات المشفرة يوم الجمعة.

ووفقًا لبيانات CoinGecko، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع من 6.2 مليارات دولار يوم الجمعة إلى 5 مليارات دولار يوم السبت، ما يمثل خسارة تقارب 20٪ من إجمالي القيمة السوقية لمقتنيات NFT عبر مختلف شبكات البلوكشين.

لكن السوق سرعان ما شهد تعافيًا سريعًا مع انتعاش أسواق العملات المشفرة، إذ ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للرموز إلى 5.5 مليارات دولار يوم الأحد، أي بزيادة قدرها 10٪ بعد الانهيار. وبحلول وقت النشر، استقرت القيمة السوقية عند نحو 5.4 مليارات دولار.

وتبرز موجة البيع الأخيرة مدى حساسية قطاع الـNFT لتقلبات سوق التشفير الأوسع، حيث تراجعت الأسعار الأدنى (floor prices) بشكل ملحوظ يوم الجمعة مع انكماش السيولة وتراجع الطلب المضاربي.

مخطط القيمة السوقية الإجمالية لقطاع NFT. المصدر: CoinGecko

مجموعات الـNFT الكبرى ما تزال في المنطقة الحمراء

على الرغم من التعافي الجزئي، لا تزال العديد من المجموعات الكبرى للرموز غير القابلة للاستبدال تسجّل خسائر خلال فترتي السبعة أيام والثلاثين يومًا.

فقد تراجعت مشاريع Bored Ape Yacht Club (BAYC) وPudgy Penguins المبنية على شبكة إيثريوم بنسبة 10.2٪ و21.4٪ على التوالي خلال الأسبوع الماضي، بينما سجلت مجموعات مثل Infinex Patrons وFidenza by Tyler Hobbs خسائر مزدوجة الرقم على الرسوم البيانية الشهرية.

أما CryptoPunks، وهي أكبر مجموعة NFT من حيث القيمة السوقية، فانخفضت بنسبة 8٪ أسبوعيًا وبحوالي 5٪ خلال 30 يومًا.

في المقابل، شهدت بعض المجموعات تعافيًا طفيفًا خلال 24 ساعة الأخيرة، منها Hypurr NFTs التابعة لـHyperliquid التي ارتفعت بنسبة 2.8٪، وMutant Ape Yacht Club (MAYC) التي حققت مكاسب بنسبة 1.5٪.

ويشير هذا التعافي المحدود إلى أن بعض المشترين بدأوا بالعودة تدريجيًا إلى السوق رغم الهبوط الحاد.

خريطة حرارة لمجموعات NFT خلال 7 أيام. المصدر: CoinGecko

منتجات العملات المشفرة تتعافى بعد انهيار الجمعة

شهدت الأسواق تراجعًا حادًا يوم الجمعة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على الواردات الصينية، ردًا على محاولة الصين فرض قيود على تصدير المعادن النادرة المستخدمة في صناعة الرقائق الإلكترونية.

وأدى ذلك إلى تصفية مراكز مالية بقيمة وصلت إلى 20 مليار دولار خلال 24 ساعة، متجاوزًا في شدته الانهيارات السابقة مثل انهيار منصة FTX.

ووفقًا لبيانات CoinGecko، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة من 4.24 تريليونات دولار يوم الجمعة إلى 3.78 تريليونات دولار يوم الأحد، ما يعادل خسارة 460 مليار دولار خلال يومين فقط.

لكن السوق تعافى جزئيًا يوم الإثنين ليصل إلى 4 تريليونات دولار، فيما تُقدّر قيمته حاليًا بنحو 3.94 تريليونات دولار.

وعلى الرغم من الانهيار، استمرت منتجات الاستثمار في العملات المشفرة في جذب التدفقات المالية. فقد كشفت CoinShares يوم الإثنين أن منتجات التداول بالعملات المشفرة (ETPs) استقطبت 3.17 مليارات دولار من التدفقات الداخلة الأسبوع الماضي، رغم الانهيار المفاجئ يوم الجمعة، ما يشير إلى مرونة صناديق الاستثمار أمام الذعر في السوق.