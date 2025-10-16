هيئة الأوراق المالية: الولايات المتحدة متأخرة 10 سنوات في مجال العملات المشفرة.. وتصحيح المسار هو "الأولوية الأولى"

تام شمس - الخميس 16 أكتوبر 2025 03:00 مساءً - قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز (Paul Atkins)، إن الولايات المتحدة متأخرة بنحو عقد من الزمن في مجال العملات المشفرة، مؤكدًا أن معالجة هذا التأخر تمثل "المهمة الأولى" للهيئة.

جاءت تصريحات أتكينز خلال التكنولوجيا المالية في واشنطن العاصمة (DC Fintech Week) يوم الأربعاء، حيث قال:

"الولايات المتحدة متأخرة على الأرجح عشر سنوات في ميدان العملات المشفرة، والجانب المتعلق بالعملات المشفرة هو أولويتنا القصوى."

وأوضح أتكينز أن الهيئة تسعى لبناء إطار تنظيمي قوي يمكن أن يعيد الشركات والمبتكرين الذين غادروا الولايات المتحدة بسبب غياب الوضوح التنظيمي، مضيفًا أن الهدف هو خلق بيئة تشجع الابتكار بدلًا من تقييده.

وأضاف مازحًا:

"أحب أن أقول إننا أصبحنا اليوم هيئة الأوراق المالية والابتكار (Securities and Innovation Commission)."

إعفاءات خاصة لدعم الابتكار

وأشار أتكينز إلى أن تطوير لوائح مناسبة لتنظيم سوق العملات المشفرة جزء من “احتضان الابتكار” الذي تتبناه الهيئة، مؤكدًا أن العمل على الإطار التنظيمي يجري بدوام كامل.

كما لمح إلى نية الهيئة طرح ما أسماه “إعفاء الابتكار” (innovation exemption)، الذي سيسمح للشركات بتجربة أفكار جديدة دون التعرض لعقوبات تنظيمية مبكرة.

وقال:

"لدينا في هيئة الأوراق المالية صلاحيات واسعة تمنحنا القدرة على إصدار إعفاءات تنظيمية، وأعتقد أنه يمكننا استخدام هذه الصلاحيات بشكل استباقي لاستيعاب الأفكار الجديدة."

أتكينز يدعو إلى تطوير “التطبيقات الشاملة”

أشاد أتكينز بمفهوم “التطبيقات الشاملة (Superapps)” وهي منصات مالية متكاملة تجمع بين خدمات الدفع والاستثمار وغيرها ضمن واجهة واحدة مشيرًا إلى أنها قد تسهم في تعزيز الابتكار إذا تم تنظيمها بشكل سليم.

ويُذكر أن فكرة التطبيقات الشاملة مستوحاة من النماذج الصينية مثل WeChat، لكنها لم تجد طريقها بعد إلى الأسواق الغربية رغم محاولات شركات أمريكية عدة تطويرها.

وأضاف أتكينز أن الدعم التنظيمي الأمريكي المتزايد قد يغيّر موازين السوق لصالح تطوير مثل هذه الخدمات. وكان قد أعرب في سبتمبر الماضي عن دعمه للمنصات التي تقدم خدمات مالية متعددة تحت مظلة تنظيمية واحدة.

وخلال الحدث، قال أتكينز أيضًا إن “التفكير في التنسيق التنظيمي كأنه تطبيق بحد ذاته فكرة ذكية للغاية”، مشيرًا إلى أنها قد تكون وسيلة لتنسيق عمل الوكالات التنظيمية المختلفة.

ورغم أنه لم يوضح كيف تنوي هيئة الأوراق المالية تحقيق هذا التنسيق، إلا أنه أكد أن هدف الهيئة هو جعل الولايات المتحدة مركزًا للابتكار في مجال التشفير، لا مجرد لاعب متأخر في الساحة العالمية.