شركة Kraken توسّع أعمالها في المشتقات الأمريكية من خلال استحواذ بقيمة 100 مليون دولار على “Small Exchange”

تام شمس - الخميس 16 أكتوبر 2025 03:00 مساءً - أعلنت منصة تداول العملات المشفرة Kraken عن توسّعها في سوق المشتقات المالية داخل الولايات المتحدة عبر صفقة استحواذ جديدة بقيمة 100 مليون دولار على شركة Small Exchange، وهي سوق عقود مُعيّنة (DCM) مرخّصة من هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، بحسب بيان رسمي صدر يوم الخميس.

وقال أرجون سيتي (Arjun Sethi)، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Kraken:

"بموجب إشراف هيئة CFTC، يمكن لـKraken الآن دمج أنشطة المقاصة وإدارة المخاطر والمطابقة داخل بيئة واحدة تتوافق مع أعلى المعايير المتبعة في أكبر البورصات العالمية."

يمثل هذا الاستحواذ خطوة جديدة في مساعي Kraken لبناء منصة تداول موحدة تمهّد الطريق لجيل جديد من أسواق المشتقات الأمريكية المنظمة.

وأوضح سيتي أن الترخيص الصادر من CFTC سيساعد Kraken على دمج التداول الفوري والعقود الآجلة وتداول الهامش داخل منظومة سيولة واحدة ومنظمة، مما يقلل من تجزئة السوق ويزيد من سرعة تنفيذ الصفقات.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهد استراتيجي أوسع لتوسيع بنية المشتقات المالية على مستوى العالم، بما في ذلك منصات Kraken في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

"هذه المكونات مجتمعة تخلق شبكة قادرة على تحريك الضمانات في الوقت الفعلي، وتصفية المخاطر عبر الولايات القضائية، وتقليل الهدر الرأسمالي الذي طالما أعاق المتداولين الأمريكيين."

Kraken تراهن على سوق المشتقات

صفقة الاستحواذ على Small Exchange ليست الأولى من نوعها بالنسبة لـKraken في سوق المشتقات الأمريكي؛ إذ كانت المنصة قد أطلقت في يوليو 2025 منصة مشتقات جديدة في الولايات المتحدة بعد استحواذها على منصة NinjaTrader مقابل 1.5 مليار دولار.

وقد مكّنها ذلك من تقديم عقود آجلة مدرجة في بورصة شيكاغو التجارية (CME) إلى جانب المنتجات الفورية في واجهة تداول موحدة.

المصدر: Arjun Sethi

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام Kraken طويل الأمد بسوق المشتقات، والذي بدأ منذ استحواذها في عام 2019 على منصة Crypto Facilities البريطانية المتخصصة بالمشتقات.

وفي مايو 2025، أطلقت الشركة تداول المشتقات في الاتحاد الأوروبي بما يتوافق مع توجيهات MiFID II الأوروبية الخاصة بالأدوات المالية.

ارتفاع الزخم في سوق المشتقات المشفرة

تأتي جهود Kraken في تطوير جيل جديد من المشتقات المشفرة في وقت يشهد فيه هذا القطاع نموًا متزايدًا مقارنة بالتداول الفوري في البورصات المركزية (CEXs).

فبينما تراجعت أحجام التداول الفوري بنسبة تصل إلى 22٪ خلال الربع الثاني من عام 2025، كانت المشتقات أكثر استقرارًا، إذ انخفضت بنسبة 4٪ فقط لتصل إلى 20.2 تريليون دولار.

وقال مارك جينينغز (Mark Jennings)، رئيس قسم أوروبا في منصة Gemini التابعة لتوأم وينكلفوس، إن سوق المشتقات العالمية شهد انفجارًا في الأشهر الأخيرة، متوقعًا أن يصل حجمها إلى 23 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025.

حصة التداول الفوري مقابل المشتقات في البورصات الكبرى خلال الربع الثاني. المصدر: TokenInsight

ومع تصاعد أهمية المشتقات كأحد أبرز اتجاهات سوق العملات المشفرة في عام 2025، تسارع المنصات الكبرى والبورصات المركزية إلى توسيع منتجاتها في هذا المجال.

ففي أكتوبر الماضي، أعلنت مجموعة CME عن خططها لإطلاق تداول مستمر على مدار الساعة لعقود المشتقات المشفرة ابتداءً من عام 2026.

كما تواصل Coinbase، أكبر بورصة أمريكية من حيث حجم التداول، توسّعها في قطاع المشتقات بعد استحواذها على منصة Deribit في مايو الماضي.