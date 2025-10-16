تقنية "Pico Prism" تثبت 99.6٪ من كتل الإيثريوم في الوقت الفعلي ... 10 آلاف معاملة في الثانية على المحك

تام شمس - الخميس 16 أكتوبر 2025 03:00 مساءً - قد يكون الإيثريوم على بعد خطوة واحدة من تحقيق 10,000 معاملة في الثانية، بعد الكشف عن تقنية توسعة جديدة تُعرف باسم Pico Prism.

أعلنت شركة Brevis المتخصصة في حلول توسعة الإيثريوم، يوم الأربعاء، عن تطوير آلة افتراضية جديدة قائمة على المعرفة الصفرية (zkEVM) قادرة على إثبات الكتل في الوقت الفعلي.

وتُتيح التقنية الجديدة إثبات كتل الإيثريوم تقريبًا بشكل فوري باستخدام معالجات رسومية مخصصة للألعاب (GPUs) بدلًا من أجهزة الحوسبة الفائقة الباهظة.

"نجحت Brevis في تحقيق إثبات فوري لطبقة الإيثريوم الأولى (L1) باستخدام أجهزة استهلاكية مخصصة للألعاب"، صرحت الشركة، مضيفة أنها استخدمت 64 بطاقة رسومية من طراز Nvidia RTX 5090، وهي أحدث وأقوى بطاقة مخصصة للألعاب حاليًا.

وفي اختبار أُجري في سبتمبر، حققت Pico Prism نسبة 99.6٪ من الإثبات في الوقت الفعلي خلال أقل من 12 ثانية.

ويقصد بـ الإثبات في الوقت الفعلي (RTP) إنشاء دليل تشفيري على صحة تنفيذ الكتلة بسرعة تفوق سرعة إنتاج الكتل الجديدة.

"يمثل هذا تقدمًا هائلًا نحو توسعة الإيثريوم بمقدار 100 ضعف ومستقبلًا يمكن فيه التحقق من السلسلة باستخدام الهاتف."

تقنية Pico Prism تسرّع من عملية الإثبات الفوري. المصدر: Brevis

وأضافت Brevis أنها تسعى إلى تحقيق 99٪ من الإثبات في الوقت الفعلي باستخدام أقل من 16 بطاقة RTX 5090 خلال الأشهر القليلة المقبلة.

خطوة كبيرة نحو توسعة شبكة الإيثريوم

يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول مهمة، إذ إن عملية الإثبات التي كانت سابقًا مكلفة حسابيًا أصبحت الآن تواكب سرعة إنتاج الكتل باستخدام أجهزة استهلاكية بأسعار معقولة، مما يجعل التحقق الخفيف ممكنًا عمليًا لأول مرة.

وأوضحت Brevis أن الوضع الحالي يتطلب من كل مدقق في الشبكة إعادة تنفيذ جميع المعاملات للتحقق من الكتل، وهو ما يتطلب أجهزة قوية ويخلق عنق زجاجة في الأداء.

"الإثبات في الوقت الفعلي يُغير هذا النموذج تمامًا مُثبِت واحد يُنتج الدليل، والجميع الآخرون يتحققون منه في غضون ميلي ثانية."

الطريق نحو 10,000 معاملة في الثانية

وفقًا لخارطة طريق الإيثريوم، من المقرر أن يتحول المدققون من إعادة تنفيذ المعاملات إلى التحقق من الأدلة الصفرية (ZK-proofs)، مما سيُمكّن الشبكة الأساسية من الوصول إلى 10,000 معاملة في الثانية.

وقال رايان شون آدامز (Ryan Sean Adams) من Bankless:

"بمعدل توسعة يبلغ ثلاثة أضعاف سنويًا، يمكن للإيثريوم بلوغ 10 آلاف معاملة في الثانية بحلول أبريل 2029."

وأوضح باحث أمن البتكوين جاستن دريك (Justin Drake) أن ترقية Fusaka المرتقبة في ديسمبر ستجعل عملية الإثبات الفوري أبسط.

"مقترح EIP-7825 سيحد من استهلاك الغاز لكل معاملة، مما يتيح المزيد من الإثبات المتوازي عبر الكتل الجزئية. وبنهاية العام، ستتمكن عدة فرق من إثبات كل كتلة على طبقة L1 باستخدام 16 بطاقة رسومية فقط، باستهلاك يقل عن 10 كيلوواط إجمالًا."

مستقبل "الهاتف كعقدة" أصبح أقرب

قالت مؤسسة الإيثريوم (Ethereum Foundation) إن ما تحقق يمثل

"خطوة كبيرة نحو مستقبل الإيثريوم، إذ ستُمكّن تقنيات المعرفة الصفرية مثل Pico Prism الشبكة من التوسع لتلبية الطلب العالمي مع الحفاظ على الثقة واللامركزية."

وأضاف رائد الأعمال التقني مايك وارنر (Mike Warner):

"مستقبل الهاتف كعقدة أصبح حقيقيًا الآن."

وأشار آدامز إلى أن الإيثريوم يتحوّل تدريجيًا إلى شبكة zk-chain، موضحًا أن الطبقة الأولى (L1) ستستضيف التمويل اللامركزي العالمي (DeFi) بكتل ضخمة وسرعة تصل إلى 10,000 TPS، بينما ستتولى الطبقات الثانية (L2) تشغيل باقي التطبيقات.

"هذا هو جوهر حلم البلوكشين توسعية هائلة دون التضحية باللامركزية أو الأمان."