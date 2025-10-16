البنوك ترتكب أخطاء في التحويلات أيضًا.. على الأقل خطأ Paxos البالغ 300 تريليون دولار كان شفافًا

تام شمس - الخميس 16 أكتوبر 2025 03:34 مساءً - بينما أثار الخطأ الذي أدى إلى سكّ 300 تريليون دولار من عملة PayPal USD (PYUSD) يوم الأربعاء القلق بلا شك، إلا أنه يقدم دليلًا عمليًا على تفوّق تقنية البلوكشين مقارنة بالنظام المصرفي التقليدي.

ففي 15 أكتوبر الساعة 7:12 مساءً بتوقيت UTC، سكّت شركة Paxos عن طريق الخطأ 300 تريليون دولار من عملة PYUSD المستقرة، ووصفت ما حدث بأنه "خطأ تقني داخلي".

لكن ما يميز البلوكشين هو أنه كشف الخطأ على الفور، ما سمح بتصحيحه سريعًا إذ تم حرق المبلغ بالكامل بعد 22 دقيقة فقط، بعد أن لاحظ المستخدمون الخطأ فورًا.

وفي المقابل، يصعب قول الشيء نفسه عن النظام المصرفي التقليدي.

"الأخطاء تحدث في كل نظام مالي، لكن الفرق مع البلوكشين هو أنها مرئية وقابلة للتتبع وسريعة التصحيح"،

قالت كيت كوبر (Kate Cooper)، الرئيسة التنفيذية لشركة OKX أستراليا، في تصريح لـ Cointelegraph، مضيفة:

"تلك الشفافية قوة، وليست ضعفًا."

وأوضحت كوبر، التي عملت ما يقرب من عقد في اثنين من أكبر البنوك الأسترالية قبل انتقالها إلى عالم العملات المشفرة، أن حادثة Paxos تُظهر كيف يمكن لانفتاح البلوكشين وشفافيته أن يُحدثا ثورة في الرقابة المالية.

"بصفتي مصرفية سابقة، أرى في ذلك دليلاً على أن الشفافية تبني الثقة. فالبنية التي تُظهر الخطأ هي نفسها التي تعزز الحوكمة وتُحدث نقلة نوعية في كيفية انتقال القيمة داخل النظام المالي."

مستوى من المساءلة “غير مسبوق” في النظام المصرفي التقليدي

أشار راين ساكس (Ryne Saxe)، الرئيس التنفيذي لمنصة السيولة متعددة السلاسل Eco، إلى أن البلوكشين يوفر مستوى من المساءلة نادر الوجود في التمويل التقليدي.

"ربما أحد الجوانب التي يتم تجاهلها في اقتصاد العملات المستقرة على السلاسل هو الشفافية التي تُفرض على الجهات المصدّرة. كانت هذه الحالة متطرفة، لكنها تبقى درسًا مفيدًا"، قال ساكس لـ Cointelegraph، مضيفًا:

"هذا المستوى من الشفافية والتنسيق في الوقت الفعلي غير موجود في أنظمة البنوك المركزية اليوم."

البنوك لديها تاريخ طويل من الأخطاء “البدينة”

في أبريل 2024، قامت سيتي بنك (Citigroup) عن طريق الخطأ بإيداع 81 تريليون دولار في حساب أحد العملاء بدلًا من 281 دولارًا فقط، واستغرق تصحيح الخطأ عدة ساعات، ولم تُكشف الحادثة للإعلام إلا بعد نحو عشرة أشهر.

وفي الشهر نفسه، كاد أحد موظفي سيتي بنك أن ينقل 6 مليارات دولار إلى عميل ثري بعد أن أدخل رقم الحساب في خانة المبلغ عن طريق الخطأ. ولم يُكشف عن الحادثة أيضًا إلا بعد مرور عشرة أشهر.

وفي عام 2015، أرسل دويتشه بنك (Deutsche Bank) بالخطأ 28 مليار يورو (حوالي 32.6 مليار دولار) إلى أحد شركائه التجاريين.

وبالطبع، هذه الأمثلة لا تشمل سوى الحوادث التي تم الكشف عنها للعامة.

حادثة Paxos تظل “خطأً يمكن تفاديه”

مع ذلك، يرى شاحار مادار (Shahar Madar)، نائب رئيس قسم الأمن والثقة في شركة Fireblocks، أن ما حدث يؤكد الحاجة إلى تعزيز ضوابط التشغيل وإدارة المخاطر في عملية إصدار العملات المستقرة.

"سكّ 300 تريليون دولار خطأ يمكن تفاديه. ومع تزايد تبني العملات المستقرة، يجب على كل جهة إصدار أن تضمن أن سياسات الأمن الخاصة بها تغطي دورة حياة التوكن بالكامل."

وأضاف مادار:

"عمليات السكّ والنقل والحرق شديدة الحساسية، ولا يوجد أي مبرر للاعتماد على ضوابط يدوية أو إجراءات ‘ناعمة’ في إدارتها."