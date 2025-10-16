%95 من مشتريات الشركات من الإيثريوم حدثت في الربع الثالث.. بداية دورة فائقة جديدة لعملة الإيثر؟

تام شمس - الخميس 16 أكتوبر 2025 03:34 مساءً - كشفت بيانات حديثة أن الغالبية الساحقة من الإيثريوم (ETH) الذي راكمته الشركات المدرجة حتى الآن تم شراؤه خلال فترة ثلاثة أشهر فقط بين يوليو وسبتمبر.

يأتي ذلك في وقت يتوقع فيه عدد من كبار التنفيذيين في قطاع العملات المشفرة أن ترتفع سعر الإيثر بنسبة تصل إلى 200٪ قبل نهاية العام.

" %95 من إجمالي الإيثر الذي تحتفظ به الشركات العامة تم شراؤه خلال الربع الماضي وحده"،

قالت شركة Bitwise Invest يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الشركات العامة تمتلك حاليًا ما قيمته 19.13 مليار دولار من الإيثر ما يعادل تقريبًا 4٪ من إجمالي المعروض من العملة.

الشركات العامة أضافت أكثر من 4 ملايين توكن من الإيثر خلال الربع الثالث فقط. المصدر: Bitwise

ووفقًا لبيانات Bitwise، من أصل 4.63 ملايين إيثر موجودة في ميزانيات الشركات العامة حتى 30 سبتمبر، تم إضافة نحو 4 ملايين منها خلال الربع الثالث وحده.

هل يحقق الربع الرابع مكاسب جديدة لعملة الإيثر؟

يثير التركيز الكبير في نشاط شراء الإيثر خلال الربع الثالث تساؤلات حول ما ينتظر العملة في الربع الرابع من عام 2025، الذي يُعد تاريخيًا ثاني أسوأ ربع أداءً للإيثر في المتوسط، وفقًا لبيانات CoinGlass.

كانت عملة الإيثر (ETH) تتداول فوق 4,300 دولار قبل الانخفاض الحاد في سوق العملات المشفرة يوم الجمعة، والذي أدى إلى تصفية مراكز بقيمة تجاوزت 19 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، تراجعت العملة دون مستوى 4,000 دولار، إذ تُتداول حاليًا عند 3,980 دولارًا، بحسب CoinMarketCap.

الإيثر تراجع بنسبة 11.65٪ خلال الثلاثين يومًا الماضية. المصدر: CoinMarketCap

ومع ذلك، فإن السرد الجديد حول خزائن الشركات دفع بعض المحللين إلى توقع نهاية قوية للعام.

فبحسب بيانات StrategicETHReserve، تمتلك BitMine Immersion Technologies الحصة الأكبر بنحو 3.03 ملايين إيثر، تليها Sharplink Gaming بـ 840,120 إيثر، ثم The Ether Machine بـ 496,710 إيثر.

كما توقع كل من آرثر هايز (Arthur Hayes)، الشريك المؤسس لـ BitMEX، وتوم لي (Tom Lee)، رئيس BitMine، أن تصل الإيثر إلى 10,000 دولار بنهاية العام، فيما لمّح لي إلى إمكانية بلوغها 12,000 دولار.

"الإيثر هو الخيار الأفضل للمؤسسات": الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Sharplink

قال جوزيف شالوم (Joseph Chalom)، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Sharplink Gaming، يوم الأربعاء إنه متفائل بشأن الإيثريوم لأنه "الخيار الأفضل للمؤسسات".

"الإيثريوم شبكة لامركزية وآمنة وتستمر في التوسع والنمو."

وأوضح شالوم في حديثه إلى Cointelegraph Magazine أن أحد أولويات شركته الأساسية هو "جمع رأس المال وشراء أكبر قدر ممكن من الإيثر".

كما يشير المحللون إلى عوامل أخرى قد تُعزز الزخم الصعودي، من بينها التدفقات المستمرة إلى صناديق الإيثريوم الفورية الأمريكية (ETFs)، والنسبة الكبيرة من الإيثر المقفلة في عقود التحصيص (staking).

" %40 من إجمالي المعروض خرج من التداول هذه هي ملامح دورة فائقة جديدة للإيثريوم"،

قال المتداول Merlijn The Trader في منشور على منصة X يوم الأربعاء.

وفي اليوم نفسه، صرّح مايكل فان دي بوب (Michaël van de Poppe)، مؤسس MN Trading Capital، بأن

"نسبة ETH مقابل BTC بالكاد بدأت الآن."

وأضاف:

"الارتفاع الأول حدث بالفعل، تمامًا كما في عام 2019. هناك المزيد من الصعود قادم ربما يفوق ما يمكننا تصوره لكنه قادم بلا شك."