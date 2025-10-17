الخوف يعود إلى سوق العملات المشفرة بعد اختفاء 230 مليار دولار بين ليلة وضحاها

تام شمس - الجمعة 17 أكتوبر 2025 03:38 مساءً - تحوّل مؤشر الخوف والطمع في سوق العملات المشفرة بشكل حاد هذا الأسبوع إلى حالة "الخوف"، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أبريل الماضي، بعدما أدت موجة بيع واسعة إلى محو أكثر من 230 مليار دولار من القيمة السوقية خلال يوم واحد فقط.

وبحسب بيانات CoinMarketCap، هبط المؤشر يوم الجمعة إلى مستوى 28 نقطة، ما يضعه رسميًا في منطقة الخوف، مقتربًا من فئة الخوف الشديد.

وأظهرت البيانات أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة انخفضت يوم الجمعة إلى نحو 3.54 تريليونات دولار، أي بتراجع 6% عن اليوم السابق البالغ 3.78 تريليونات دولار.

هذا الانخفاض يعني أن القطاع فقد أكثر من 230 مليار دولار في يوم واحد، في واحدة من أكبر التراجعات اليومية منذ أشهر.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر الخوف والطمع للأصول التقليدية إلى 22 نقطة، ما يشير إلى خوف شديد في الأسواق التقليدية، بعدما أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الخميس وسط اضطرابات في أسواق الائتمان، وقلق متزايد بشأن ديون البنوك الإقليمية وتوتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

مخطط مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة. المصدر: CoinMarketCap

الأصول الكبرى تواصل النزيف

أظهرت البيانات أن العملات الرقمية الكبرى واصلت خسائرها خلال الـ 24 ساعة الماضية مع تفاقم التصحيح في السوق.

فقد تراجع سعر البيتكوين (BTC) بنحو 6% ليصل إلى حوالي 105,000 دولار، في حين انخفض الإيثريوم (ETH) بنسبة 8% تقريبًا إلى نحو 3,700 دولار.

أما بين العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة، فقد تصدرت باينانس كوين (BNB) الخسائر بتراجع يقارب 12%، تلتها تشين لينك (LINK) بانخفاض 11%، وكاردانو (ADA) بتراجع 9%.

كما هبطت سولانا (SOL) وXRP بأكثر من 7%، مواصلتين تراجعًا أسبوعيًا قضى على المكاسب ذات الرقمين التي حققتاها في وقت سابق من الشهر.

وبشكل عام، انخفضت أكبر العملات غير المستقرة (non-stablecoins) بنسبة تراوحت بين 8% و9% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

القيمة السوقية وحجم التداول لسوق العملات المشفرة. المصدر: CoinMarketCap

التصفية تقلّصت هذا الأسبوع

وبينما أدت الانهيارات الأسبوع الماضي إلى تصفية ما يقارب 20 مليار دولار من المراكز المالية، شهد هذا الأسبوع نشاط تصفية أقل بكثير.

فقد أظهرت بيانات CoinGlass يوم الجمعة أن نحو 556 مليون دولار من المراكز ذات الرافعة المالية تمت تصفيتها عبر المنصات وهو جزء ضئيل مقارنةً بالأسبوع الماضي.

ومن هذا المجموع، جاءت 451 مليون دولار من المراكز الطويلة (long)، و105 ملايين دولار من المراكز القصيرة (short).

حجم التصفية الإجمالي حسب المنصات. المصدر: CoinGlass

الـNFT والميم كوين وصناديق الـETF تتأثر بالانهيار

إلى جانب العملات المشفرة الكبرى، تأثرت أيضًا فئات أخرى من الأصول مثل عملات الميم (memecoins) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).

فقد تراجعت عملات الميم التي كانت قد أظهرت بوادر تعافٍ في وقت سابق من الأسبوع بنسبة 33% خلال 24 ساعة، وفقًا لـ CoinMarketCap. وسجلت أكبر عملات الميم انخفاضات تراوحت بين 9% و11% خلال اليوم، فيما ظل حجم التداول مرتفعًا عند نحو 10 مليارات دولار.

أما قطاع الـNFT، الذي تعافى الأسبوع الماضي بعد فقدان 1.2 مليار دولار من قيمته، فقد خسر مكاسبه مجددًا وانخفضت قيمته السوقية إلى أقل من 5 مليارات دولار وهو أدنى مستوى منذ يوليو الماضي، بحسب بيانات CoinGecko التي أظهرت أن غالبية المجموعات البارزة سجلت تراجعات مزدوجة الرقم خلال 24 ساعة.

وفي غضون ذلك، تأثرت صناديق البيتكوين والإيثريوم الفورية المتداولة (ETFs) بالانهيار. ففي يوم الخميس، سجلت صناديق البيتكوين الفورية تدفقات خارجة بأكثر من 536 مليون دولار، في حين شهدت صناديق الإيثريوم الفورية صافي تدفقات خارجة تجاوز 56 مليون دولار خلال يوم واحد.