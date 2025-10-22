ستاندرد تشارترد: تراجع السوق بـ19 مليار دولار يمهّد الطريق لارتفاع البيتكوين إلى 200 ألف دولار

تام شمس - الأربعاء 22 أكتوبر 2025 03:37 مساءً - قال جيف كيندريك، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في ستاندرد تشارترد، إن البيتكوين (BTC) لا يزال على المسار نحو بلوغ 200 ألف دولار بحلول نهاية العام، رغم عمليات التصفية القياسية التي بلغت 19 مليار دولار وتجدد تهديدات الرسوم الجمركية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

شهدت أسواق الكريبتو أكبر موجة تصفية في تاريخها خلال عطلة نهاية الأسبوع في 10 أكتوبر، ما أدى إلى هبوط سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 104,000 دولار، وفقًا لتقرير كوينتيليغراف آنذاك.

وأشار كيندريك إلى أن المستثمرين قد يعتبرون ما حدث فرصة للشراء، ما قد يشعل موجة صعود جديدة تدفع البيتكوين نحو 200 ألف دولار بحلول نهاية 2025.

وقال في مقابلة حصرية مع كوينتيليغراف خلال مؤتمر البلوكشين الأوروبي 2025 في برشلونة:

“توقعي الرسمي هو أن يبلغ سعر البيتكوين 200 ألف دولار بنهاية العام.”

ورغم “ضجيج ترامب حول الرسوم الجمركية”، أوضح كيندريك أنه يتوقع ارتفاع السعر فوق 150 ألف دولار في السيناريو المتشائم، شريطة أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة وفقًا لتوقعات السوق.

الرسم البياني لزوج BTC/USD (فاصل زمني: شهر واحد). المصدر: Cointelegraph

سعر البيتكوين تراجع بنسبة 6% خلال الشهر الماضي، واستقر عند نحو 108,260 دولارًا وقت كتابة التقرير، بحسب بيانات Cointelegraph.

وأضاف كيندريك أن آثار التصفية الكبرى قد تستغرق بضعة أسابيع لتتلاشى، لكن السوق ستنظر قريبًا إلى موجة البيع كمرحلة تراكم جديدة تمهّد لانطلاقة صعودية أخرى.

صناديق الـETF وأسعار الذهب تدفع البيتكوين نحو الصعود

توقع كيندريك استمرار تدفقات الاستثمار إلى صناديق البيتكوين المتداولة (ETFs) لتكون المحرّك الأساسي لارتفاع السعر خلال ما تبقّى من العام.

وقال:

“الهبوط الحالي يُمهّد للارتفاع التالي، ومعظمه سيكون مدفوعًا بتدفقات صناديق الـETF. لا يوجد سبب لتوقفها.”

وأضاف أن ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة سيعزز الزخم نفسه للبيتكوين، مع عودة سردية الأصل الآمن (Safe-haven asset) إلى الواجهة.

وسجلت صناديق البيتكوين المتداولة هذا الأسبوع انتعاشًا قويًا في التدفقات بعد عدة أيام من التراجعات المرتبطة بالتوترات السياسية، إذ شهدت تدفقات إيجابية صافية بقيمة 477 مليون دولار يوم الثلاثاء، بحسب بيانات Farside Investors.

تدفّقات صناديق البيتكوين المتداولة (ETF) بالقيمة (مليون دولار أمريكي). المصدر: Farside Investors

وفي مقابلة سابقة في فبراير، توقّع كيندريك أن يصل سعر البيتكوين إلى 500 ألف دولار بحلول نهاية الولاية الثانية لترامب في عام 2028.