تقارير: JPMorgan تخطط للسماح لعملائها بالاقتراض مقابل ممتلكاتهم من البيتكوين والإيثر

تام شمس - الجمعة 24 أكتوبر 2025 05:52 مساءً - أفادت تقارير إعلامية بأن عملاق الخدمات المصرفية الاستثمارية JPMorgan Chase يخطط للسماح لعملائه باستخدام عملتي البيتكوين والإيثر كضمان للحصول على قروض، في خطوة تعكس استمرار توجه وول ستريت نحو تبني الأصول الرقمية.

وبحسب تقرير نشرته بلومبرغ يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطّلعة، فإن المبادرة ستتيح لعملاء JPMorgan العالميين الاقتراض مقابل ممتلكاتهم من البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH).

ووفقاً للمصادر ذاتها، ستُحتفظ بأرصدة البيتكوين والإيثر الخاصة بالعملاء عبر طرف ثالث موكّل بالحفظ.

وإذا تم تأكيد هذه الخطوة، فقد يجعل ذلك من العملتين الرائدتين أكثر جاذبية للمستثمرين المؤسسيين، على غرار الأثر الذي أحدثه اعتماد أول صندوق تداول فوري للبيتكوين (ETF) في الولايات المتحدة في يناير 2024.

وامتنع متحدث باسم JPMorgan عن التعليق على التقرير.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من التكهنات حول استعداد البنك لقبول صناديق ETF الخاصة بالبيتكوين والإيثر كضمانات مالية.

استمرار توسع JPMorgan في قطاع الأصول الرقمية

تدرس JPMorgan فكرة القروض المضمونة بالعملات المشفّرة منذ يوليو الماضي على الأقل، حين ظهرت أولى التقارير حول هذا التوجه.

ومع ذلك، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز سابقاً أن اعتماد البيتكوين والإيثر كأصول ضمانية قد لا يحدث قبل عام 2026.

كما أبدت JPMorgan اهتماماً واضحاً بالعملات المستقرة خلال مكالمة الأرباح في 15 يوليو، حيث صرّح الرئيس التنفيذي جيمي ديمون بأن البنك يخطط للمشاركة في هذا القطاع بهدف “فهم هذه الفئة الجديدة من الأصول” بشكل أعمق.

وتُعد JPMorgan من أوائل البنوك الأمريكية التي دخلت عالم العملات المشفّرة؛ ففي عام 2020 أطلقت البنك عملة JPM Coin، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، وفي عام 2024 كشفت تقارير عن امتلاك البنك حصصاً في صناديق تداول فوري للبيتكوين.

ويُذكر أن هذا الانخراط المبكر جاء رغم انتقادات ديمون السابقة للعملات المشفّرة. ففي عام 2018 قال إنه “غير مهتم بالعملات المشفرة”، وفي عام 2022 وصفها بأنها “مخططات بونزي لامركزية”، لكنه في المقابل أشاد بتقنيات البلوكشين والعقود الذكية.