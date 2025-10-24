خزائن العملات المشفرة تسحب 800 مليار دولار من سوق العملات البديلة.. قد يكون ذلك إلى الأبد

تام شمس - الجمعة 24 أكتوبر 2025 05:52 مساءً - رغم تزايد التوقعات بقرب انطلاق موسم العملات البديلة (Altseason)، يشير مطّلعون في الصناعة إلى تحول رأس المال مجدداً نحو البيتكوين وخزائن الأصول الرقمية التابعة للشركات، ما يثير الشكوك حول استمرار دورة السوق التقليدية في قطاع العملات المشفرة.

ووفقاً لشركة تحليل الأسواق 10x Research، فإن خزائن الأصول الرقمية المؤسسية (DATs) قد استنزفت نحو 800 مليار دولار من رؤوس أموال المستثمرين الأفراد من سوق العملات البديلة.

وقالت الشركة في مدونة نشرتها يوم الجمعة:

“السيولة والزخم والثقة جميعها انتقلت إلى أماكن أخرى، تاركة سوق العملات البديلة في حالة من السكون الغريب.”

“نماذجنا تُظهر تحولاً حاسماً نحو البيتكوين، حتى إن المتداولين الأفراد في كوريا الجنوبية الذين كانوا يوماً مركز المضاربة على العملات البديلة باتوا يوجّهون اهتمامهم الآن إلى أسهم العملات المشفرة الأمريكية.”

وأضافت الشركة:

“لقد تخلف أداء العملات البديلة عن البيتكوين بنحو 800 مليار دولار خلال هذه الدورة وهو فارق كان من الممكن أن يعود بالفائدة على المستثمرين الأفراد ما يدفعهم حالياً للبحث عن قنوات بديلة لتحقيق أرباح سريعة.”

نموذج تكتيكي لقياس أداء البيتكوين مقابل العملات البديلة. المصدر: 10xresearch.com

مؤشرات فنية تشير إلى عودة تدفق رأس المال نحو البيتكوين

على الرغم من استمرار الدعوات لاقتراب موسم العملات البديلة، تُظهر المؤشرات الفنية أن المستثمرين يتجهون مجدداً إلى زيادة تعرضهم للبيتكوين على حساب العملات الأصغر.

وأوضحت 10x Research أن ما يسمى بـ “النموذج الفني للعملات البديلة” يشير إلى دوران رؤوس الأموال نحو البيتكوين، موضحة أن الانهيار الأخير في سوق العملات المشفرة بقيمة 19 مليار دولار أدى إلى كسر الزخم الذي كانت العملات البديلة قد اكتسبته سابقاً.

وقالت الشركة:

“جاء تحوّل النموذج مجدداً نحو البيتكوين في لحظة حاسمة قبل أسبوعين فقط من تعرض العملات البديلة لموجة بيع حادة في 11 أكتوبر 2025.”

ورغم تصاعد الآمال بعودة موسم العملات البديلة، تشير معظم المؤشرات إلى العكس تماماً.

مؤشر موسم العملات البديلة. المصدر: CoinMarketCap

يبلغ مؤشر CoinMarketCap لموسم العملات البديلة حالياً 23 نقطة، وهو ما يشير إلى استمرار “موسم البيتكوين”، ولن يتغير هذا الاتجاه ما لم يتجاوز المؤشر مستوى 75 نقطة.

وفي المقابل، يرى بعض المحللين جانباً إيجابياً في التصحيح الأخير، إذ قد يعتبر المستثمرون حادثة التصفية القياسية التي بلغت 19 مليار دولار فرصة للشراء، في سياق ديناميكي قد يدفع سعر البيتكوين إلى 200,000 دولار قبل نهاية العام، وفقاً لما قاله جيف كندريك، رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية في بنك ستاندرد تشارترد، لموقع Cointelegraph.