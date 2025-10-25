أخيرا اكتشف NFT: مؤسس لينكدإن ينضم إلى حفلة "CryptoPunks" بعد أن برد الحماس!

في خطوة تعكس تنامي اهتمام وادي السيليكون بثقافة البلوكشين، استحوذ “ريد هوفمان”، الشريك المؤسس لـ “لينكدإن”، على رمز CryptoPunk NFT، واعتمدها كصورة لملفه الشخصي.

هذه الخطوة تمثل إشارة واضحة إلى انخراط “هوفمان” المتزايد في عالم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ومجتمعات الويب اللامركزي.

يعرف “هوفمان” بتجربته المستمرة في قطاع التكنولوجيا، واهتمامه بالمشاريع الناشئة في العملات المشفرة.

وبالرغم من انخفاض الزخم المحيط بالرموز الغير قابلة للاستبدال إلا أن “هوفمان” يرى عكس ذلك ويعكس تبنّيه لـ “CryptoPunk”، أحد أكثر مشاريع NFT شهرة وتأثيرا، تصاعد توجه كبار المستثمرين نحو تبني أصول رقمية ذات طابع اجتماعي وثقافي.

تتكون مجموعة CryptoPunks من 10,000 شخصية رقمية فريدة، شكلت واحدة من أقدم وأبرز نماذج NFT الخاصة بصور الملفات الشخصية، وأسهمت في نشأة مجتمعات نشطة داخل منظومة البلوكشين.

ومع استمرار تقلبات السوق، لا يزال انخراط شخصيات بارزة مثل “هوفمان” يعكس إيمان طويل الأمد بقيمة الأصول الرقمية وتطبيقات الويب 3.0، سواء من حيث الملكية، أو الهوية، أو بناء المجتمعات اللامركزية.

اقرأ أيضا:

عفو “ترامب” عن “CZ” يُشعل الجدل ومقولة: نفوذ المال يُسقط القانون؟

سعر الإيثيريوم يقترب من مقاومة حاسمة وسط ترقب لاختراق فني

