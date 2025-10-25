مؤسس تيليغرام "بافل دوروف" سيكون حاضرا في مؤتمر Blockchain Life 2025 – دبي

في حدث لافت في عالم البلوكشين والتكنولوجيا، يستعد “بافل دوروف” – مؤسس تيليغرام وواجهة مشروع TON – للصعود إلى المنصة الرئيسية لمؤتمر Blockchain Life 2025، في 29 أكتوبر بمدينة دبي.

“بافل”، المعروف بلقبه كـ”أسطورة الصناعة التقنية”، سيقدّم كلمة مباشرة في اليوم الثاني من المؤتمر، في ظهور نادر طال انتظاره ليقدم رأيه فيما يتعلق برؤيته المستقبلية للمجال.

لماذا لا يجب تفويت هذا الحدث؟

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.