Coinbase تدرس الاستحواذ على شركة BVNK الناشئة بقيمة 2 مليار دولار لتعزيز توسعها في مجال العملات المستقرة

تام شمس - الاثنين 3 نوفمبر 2025 05:56 مساءً - تواصل شركة Coinbase Global Inc.، ثالث أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، توسيع حضورها في سوق العملات المستقرة، بعد أن أدت التشريعات الجديدة في الولايات المتحدة إلى موجة متجددة من اهتمام الشركات بالدفع عبر تقنية البلوكشين.
وبحسب تقرير صادر عن بلومبرغ نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن Coinbase في مراحل متقدمة من المفاوضات للاستحواذ على شركة البنية التحتية للعملات المستقرة BVNK، في صفقة تقدر بنحو 2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تُغلق الصفقة في وقت لاحق من هذا العام أو في أوائل عام 2026، بعد استكمال الفحص النافي للجهالة من جانب البورصة، وفقًا للمصدر ذاته.
تهدف Coinbase من هذا التوسع إلى تنويع مصادر دخلها، إذ تعتمد بشكل أساسي على رسوم تداول العملات الرقمية لتحقيق أرباحها.
ومع ذلك، فقد بلغت إيرادات Coinbase من العملات المستقرة نحو 246 مليون دولار أي 20% من إجمالي إيراداتها خلال الربع الثالث من عام 2025، بحسب نتائجها المالية الصادرة يوم الخميس.
تأسست شركة BVNK عام 2021 في لندن، وتقدّم حلول دفع مؤسسية باستخدام العملات المستقرة. وتُعد Coinbase Ventures، الذراع الاستثمارية لCoinbase، من أوائل المستثمرين في الشركة.
وقد جمعت BVNK تمويلًا بقيمة 90 مليون دولار خلال السنوات الأربع الماضية، من مستثمرين بارزين بينهم Citi Ventures وVisa وHaun Ventures، وفقًا لموقعها الرسمي.
قانون GENIUS يشعل موجة من توسع الشركات في العملات المستقرة
ستُعد صفقة الاستحواذ المحتملة أحدث خطوة كبيرة في سلسلة من عمليات التوسع المؤسسي في مجال العملات المستقرة، بعد صدور قانون توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية (GENIUS Act) في يوليو الماضي.
وقد وضع القانون قواعد واضحة لتأمين أصول العملات المستقرة وألزم الشركات بالامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
لكن الأهم من ذلك، أن القانون أضفى شرعية مؤسسية على العملات المستقرة باعتبارها “الخطوة الأولى نحو نظام مالي رقمي موحّد، بلا حدود، وقابل للبرمجة وأكثر كفاءة”، بحسب ما قال أندريه غراتشيف، الشريك الإداري في DWF Labs وFalcon Finance، في تصريح لـCointelegraph.
وأدى تمرير القانون إلى اندفاع كبريات شركات الدفع نحو إطلاق عملات مستقرة خاصة بها. ففي سبتمبر، أعلنت Visa عن إطلاق برنامج تجريبي يسمح للبنوك وشركات التحويلات بتمويل المدفوعات الدولية مباشرة عبر العملات المستقرة، بدلًا من تمويل الحسابات المحلية مسبقًا.
