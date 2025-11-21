ملخص الكريبتو: هل هذا ما يبدو عليه سوقٌ هابط؟ (المفاجأة: لا)

تام شمس - الجمعة 21 نوفمبر 2025 07:53 مساءً - بينما هبط سعر بيتكوين (BTC) هذا الأسبوع إلى ما دون 90 ألف دولار، ما أشعل مخاوف جديدة من انتهاء السوق الصاعدة، واصل مئات الملايين من الدولارات التدفق إلى شركات الكريبتو، في إشارة إلى أن شهية المستثمرين المؤسساتيين للقطاع لا تزال قوية.

أصبحت شركة Republic Technologies أحدث شركة تضيف الإيثر (ETH) إلى خزائنها، بعد حصولها على تمويل بقيمة 100 مليون دولار بشروط تُعد استثنائية في هذا القطاع. فقد جرى هيكلة الصفقة على شكل سندات قابلة للتحويل بدون فائدة، ما يعني أن Republic لا تدفع فوائد ولا تواجه خطر التخلف عن السداد بسبب عدم دفعها، وهو أمر نادر في مشهد تمويل الكريبتو.

قال كايدن شتادلمن، كبير مسؤولي التقنية في Komodo، لموقع كوينتيليغراف:

“رغم أن جولة Republic استثنائية، فإن من غير المرجح أن تصبح نموذجًا جديدًا لجولات التمويل في صناعة الكريبتو. لكنها تعكس نضج السوق، حيث تظهر نماذج جديدة لجمع الأموال، وهذا هو الاتجاه الأرجح للاستمرار.”

في مكان آخر، جمعت بورصة العملات المشفرة Kraken مبلغًا مذهلًا قدره 800 مليون دولار عند تقييم يبلغ 20 مليار دولار، بينما تتحرك نحو الإدراج في البورصة، مع مساهمة قدرها 200 مليون دولار من Citadel Securities.

في هذا العدد من Crypto Biz نغوص في هذه القصص وغيرها من عالم أعمال الأصول الرقمية.

Republic Technologies تجمع 100 مليون دولار

حصلت Republic Technologies على تمويل قدره 100 مليون دولار عبر تسهيلات سندات قابلة للتحويل بدون فائدة، بهدف توسيع حيازاتها من الإيثر. وتقول الشركة إن هذا الهيكل يحدّ من تمييع حصص المساهمين، مع تمكينها من بناء مركز كبير في هذا الأصل الرقمي.

وبما أن السندات لا تحمل أي فائدة، فإن Republic ليست مضطرة لإنفاق سيولة على خدمة الدين، ولا يمكن اعتبارها في حالة تعثّر بسبب عدم سداد فوائد.

وقارنت الشركة مقاربتها بنهج شركات أخرى تركز على الإيثر، من بينها BitMine Immersion، التي شملت جولتها الأخيرة البالغة 365 مليون دولار نسبة تغطية بالضمانات (warrants) تصل إلى 200%. هذا المستوى قد يؤدي إلى تمييع كبير في حصص المساهمين إذا تمّ تنفيذ تلك الضمانات.

وبحسب بيانات القطاع، هناك حاليًا 18 شركة مدرجة أخرى تمتلك أيضًا خزائن من الإيثر.

المصدر: Republic Technologies

Strategy لمايكل سايلور تشتري “الهبوط”

شركة Strategy، التي تحولت من شركة لتحليل البيانات إلى أحد أكبر خزائن البيتكوين، تصدّرت العناوين هذا الأسبوع بعد إعلانها شراء 8,178 بيتكوين إضافية بقيمة 835.6 مليون دولار، بسعر متوسط يبلغ 102,171 دولارًا لكل بيتكوين. وتُعد هذه أكبر عملية شراء لها منذ يوليو.

أصبحت Strategy تمتلك الآن ما يقارب 650 ألف بيتكوين، لترسّخ مكانتها كأكبر خزينة بيتكوين مؤسسية في العالم بفارق واسع. وتواصل الشركة تحمّل تراجع السوق الأخير، وقد تظل في طريقها للانضمام إلى مؤشر S&P 500 بحلول ديسمبر، وفق تقرير جديد من Matrixport.

في الأثناء، تعرّض سعر سهم الشركة لضغط كبير، متراجعًا إلى نحو 207 دولارات بعد أن كان عند ذروة بلغت 474 دولارًا.

المصدر: Strategy

تيثر تتوسع في نشاط الإقراض القائم على السلع

توسع شركة Tether، مُصدِرة عملة (USDT) المستقرة، نشاطها المالي إلى ما يتجاوز عملياتها الأساسية، من خلال التوسع في مجال إقراض تجارة السلع، بعد نشر 1.5 مليار دولار على شكل تسهيلات ائتمانية نقدية وبالعملات المستقرة.

قال الرئيس التنفيذي لتيثر، باولو أردوينو، لوكالة بلومبرغ إن الشركة تخطط لـ “التوسع بشكل كبير” في تمويل صفقات السلع، بما في ذلك السلع الزراعية والنفط. ويأتي ذلك ضمن نشاط وحدة تمويل التجارة التي أنشأتها تيثر مؤخرًا.

كما رسّخت تيثر حضورًا ملحوظًا في سوق السلع عبر منتجها Tether Gold المرمّز على الذهب، الذي اكتسب شعبية في السوق الصاعدة الحالية. وأكد أردوينو أن الشركة تمتلك أكثر من 100 طن من سبائك الذهب المادية.

Edit the caption here or remove the text

المصدر: Cointelegraph

كراكن تتقدّم بطلب إدراج في البورصة الأمريكية

تقدمت بورصة العملات المشفرة Kraken رسميًا خطوة نحو الإدراج العام، بعد تقديمها مسودة سرية لنموذج التسجيل S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تمهيدًا لطرح أولي لأسهمها العادية.

جاء هذا الإجراء بعد يوم واحد فقط من إعلان كراكن جمع 800 مليون دولار عبر جولتي تمويل، بما يقدّر قيمة الشركة بنحو 20 مليار دولار، من بينها 200 مليون دولار من Citadel Securities.

ونظرًا لتقديم نموذج S-1 بشكل سري، لم تكشف كراكن حتى الآن عن تفاصيل مثل حجم الطرح أو سعر السهم أو البورصة التي ستُدرج فيها.

