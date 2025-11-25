معدل شارب للبيتكوين يقترب من الصفر.. إشارة نادرة لمعادلة المخاطر بالعائد

تام شمس - الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 09:40 صباحاً - انخفض مؤشر فني مرتبط بالبيتكوين يُعرف بمعدل شارب ليقترب من الصفر، وهي مستويات لا تظهر عادةً إلا بالقرب من القيعان الكبرى للسوق.

The Risk-Reward Setup That Only Appears Once Every Few Years



“The Bitcoin Sharpe Ratio has collapsed back toward the zero line, a level historically associated with moments of maximum uncertainty and the early stages of risk repricing.” – By @MorenoDV_ pic.twitter.com/X5LoLZErmc — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) November 24, 2025

محلل CryptoQuant مونيرو يوم الاثنين إن معدل شارب للبيتكوين وصل إلى “مستوى يرتبط تاريخيًا بلحظات أقصى درجات عدم اليقين وبدايات إعادة تسعير المخاطر.”

وأضاف أن البيتكوين يدخل الآن المنطقة نفسها التي شوهدت في أعوام 2019 و2020 و2022، عندما قضى هذا المؤشر وقتًا عند “مستويات منخفضة بنيويًا” قبل أن تبدأ اتجاهات سعرية جديدة تمتد لعدة أشهر.

وأوضح: “هذا لا يضمن الوصول إلى القاع، لكنه يشير إلى أن جودة العوائد المستقبلية بدأت تتحسن، بشرط أن يستقر السوق وتعود التقلبات إلى وضعها الطبيعي.”

يقيس معدل شارب مقدار العائد مقارنة بالمخاطرة. وعندما يكون قريبًا من الصفر، فهذا يعني أن البيتكوين (BTC) حقق عوائد ضعيفة مقارنة بتقلباته، ما يخلق بيئة استثمارية أفضل.

معدل شارب للبيتكوين قد يشير إلى دخول “الأموال الذكية”

تاريخيًا، كثيرًا ما سبقت الفترات ذات معدل الشارب المنخفض انطلاق اتجاهات صعودية طويلة الأمد عندما تبدأ الأموال الذكية بالدخول، إذ تتحسن معادلة المخاطر بالعائد وهو عكس ما يحدث عند الشراء في قمم السوق المليئة بالهوس والمضاربة عندما يكون معدل شارب مرتفعًا.

كان المؤشر قد قفز نحو 50 في أوائل 2024 عندما كانت الأسواق في حالة اندفاع، وبلغ البيتكوين مستوى 73 ألف دولار لأول مرة.

لكن المحلل نبّه إلى أن إشارات استعادة الاتجاه الصاعد لم تظهر بعد:

“البيتكوين لا يشير بعد إلى تعافٍ في الاتجاه، لكنه يشير إلى أن البيئة المعدلة للمخاطر أصبحت أكثر جاذبية للعوائد المستقبلية.”

معدل شارب للبيتكوين يصل إلى الصفر. المصدر: CryptoQuant

تحركات استثنائية للبيتكوين تجعل الأسبوع تاريخيًا على السلسلة

أظهرت بيانات غلاسنود أنه تم نقل أكثر من 8% من إجمالي المعروض من البيتكوين خلال الأسبوع الماضي — وهو حدث لم يحدث خلال السنوات السبع الماضية إلا مرتين، في ديسمبر 2018 ومارس 2020، وكلاهما خلال أسواق هابطة.

وقال جو بورنيت، مدير استراتيجية البيتكوين في سيميلر ساينتيفيك:

“هذا يجعل الهبوط الأخير واحدًا من أهم الأحداث على السلسلة في تاريخ البيتكوين.”

وخلال 10 أيام فقط، هبط البيتكوين بنسبة 23% أي بأكثر من 24 ألف دولار ليصل إلى قاع يقارب 82 ألف دولار يوم الجمعة، قبل أن يتعافى قليلًا ويصل إلى 89 ألف دولار في تداولات مساء الاثنين.