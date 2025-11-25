نشاط صناديق رأس المال المغامر في قطاع الكريبتو يرتفع إلى 4.6 مليارات دولار في الربع الثالث ثاني أفضل أداء منذ انهيار FTX

تام شمس - الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 10:58 صباحاً - وصلت استثمارات رأس المال المغامر المخصصة لقطاع العملات المشفّرة إلى 4.65 مليارات دولار في الربع الثالث من 2025، وهو ثاني أعلى مستوى منذ انهيار منصة التداول FTX في أواخر 2022 الذي أدى إلى تراجع كبير في رهانات المستثمرين على الكريبتو.

وقال أليكس ثورن، رئيس الأبحاث في Galaxy Digital، في تقرير نُشر يوم الإثنين، إن استثمارات الربع الثالث سجّلت قفزة بنسبة 290% على أساس ربع سنوي، وكانت الأعلى منذ الربع الأول الذي شهد استثمارات بقيمة 4.8 مليارات دولار.

وأضاف ثورن:

“رغم بقاء النشاط أقل من مستويات سوق الصعود في 2021–2022، إلا أن السوق ما يزال نشطًا وصحيًا. ولا تزال قطاعات مثل العملات المستقرة، والذكاء الاصطناعي، وبنية البلوكشين، والتداول تجذب الصفقات ورؤوس الأموال، فيما يظل نشاط التمويل ما قبل التأسيس مستقرًا.”

بلغ تمويل رأس المال الجريء للشركات الناشئة المتخصصة في البلوكشين ثاني أعلى مستوى له هذا العام. المصدر: Galaxy Digital

عدد قليل من الصفقات جذب معظم التمويل

شهد الربع الثالث 414 صفقة استثمارية، لكن سبع صفقات فقط استحوذت على نصف الأموال المُجمّعة.

ومن بين الصفقات التي استحوذت على الحصة الأكبر من التمويل في الربع الثالث برزت شركة التكنولوجيا المالية Revolut التي جذبت استثماراً بقيمة مليار دولار، تلتها منصة تداول العملات المشفرة Kraken التي جمعت 500 مليون دولار، ثم بنك Erebor الأميركي الموجَّه للكريبتو والذي تمكن من حصد 250 مليون دولار.

كما استحوذت الشركات التي تأسست عام 2018 على معظم رؤوس الأموال، بينما استحوذت شركات 2024 الناشئة على العدد الأكبر من الصفقات.

وقال ثورن إن نسبة صفقات ما قبل التأسيس تتراجع تدريجيًا مع نضوج قطاع الكريبتو:

“مع دخول لاعبين تقليديين كبار إلى القطاع، ونجاح العديد من الشركات المدعومة رأسماليًا في إيجاد نموذج عمل مستقر، يبدو أن العصر الذهبي للتمويل المبكر جدًا (Pre-seed) قد انتهى.”

ركود رأس المال المغامر مع تحوّل الاهتمام نحو صناديق ETF والخزائن الرقمية

خلافًا لسوقي الصعود في 2017 و2021، حيث وُجد ارتباط وثيق بين أسعار العملات المشفّرة ونشاط رأس المال المغامر، فإن استثمارات VC بقيت فاترة خلال العامين الماضيين رغم ارتفاع الأسعار.

في الدورات السابقة، كان رأس المال المستثمر في الشركات الناشئة بمجال العملات المشفرة يتحرك عادةً بما يواكب سعر البيتكوين. المصدر: Galaxy Digital

وأشار ثورن إلى أنّ تباطؤ النشاط يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تراجع الاهتمام بقطاعات كانت تشهد نشاطاً واسعاً مثل الألعاب وNFT وWeb3، إلى جانب المنافسة المتصاعدة من شركات الذكاء الاصطناعي التي تستقطب الجزء الأكبر من التمويل المغامر، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة الذي قلّص شهية المستثمرين لتحمّل المخاطر.

كما أن صناديق ETF الفورية للبيتكوين والشركات الخازنة للأصول الرقمية (DATs) قد تستقطب اهتمام المؤسسات على حساب الاستثمار المبكر.

وقال ثورن إن ضخ استثمارات كبيرة من صناديق تقاعد وصناديق تحوّط في منتجات بيتكوين الفورية “قد يشير إلى أن هذه المؤسسات تفضّل الآن التعرض للقطاع عبر أدوات كبيرة وسائلة بدلًا من الاستثمار في مراحل مبكرة”.

ويتوقع أن يحفّز التحسن التنظيمي العالمي عودة اهتمام المستثمرين بهذا السوق.

الولايات المتحدة تتصدر نشاط الكريبتو VC

استحوذت الشركات الأميركية على 47% من إجمالي رأس المال المستثمر في الربع الثالث، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 28% وسنغافورة بنسبة 3.8%.

كما شكّلت الولايات المتحدة 40% من إجمالي الصفقات، تلتها سنغافورة (7.3%) والمملكة المتحدة (6.8%).

لطالما استحوذت الولايات المتحدة تاريخيًا على الحصة الأكبر من الصفقات ورأس المال المستثمر في قطاع الكريبتو، وهو اتجاه استمر خلال الربع الثالث من عام 2025. المصدر: Galaxy Digital

ورغم البيئة التنظيمية العدائية سابقًا، حافظت الولايات المتحدة على موقعها كأكبر وجهة استثمارية في قطاع الكريبتو.

ويتوقع ثورن أن يزداد هذا الزخم في عهد الإدارة الأميركية الحالية:

“نتوقع أن ترتفع هيمنة الولايات المتحدة، خاصة بعد دخول قانون GENIUS حيّز التنفيذ، وإذا تمكن الكونغرس من تمرير قانون لتنظيم سوق الكريبتو، الذي سيجذب شركات الخدمات المالية التقليدية بشكل أكبر.”