بنك التسويات الدولية يعيّن مسؤول النقد الرقمي في صندوق النقد الدولي رئيساً جديداً لمركز الابتكار

تام شمس - الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:31 مساءً - عيَّن بنك التسويات الدولية (BIS) الاقتصادي الشهير تومّازو مانشيني-غريفولي، أحد أبرز الخبراء العالميين في مجال النقود الرقمية، رئيساً لمركز الابتكار التابع للبنك، على أن يتولى منصبه في مارس 2026.

وقال البنك يوم الثلاثاء إن مانشيني-غريفولي سيقود “العمل على استكشاف الحلول التكنولوجية داخل مجتمع البنوك المركزية في مجال الابتكار.” ومن المتوقع أن تشمل مهامه مواصلة العمل على العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، والأصول المرمّزة، وأشكال جديدة من البنية التحتية للأسواق.

يشغل مانشيني-غريفولي حالياً منصب نائب مدير إدارة النقد والأسواق الرأسمالية في صندوق النقد الدولي، حيث يقود أعمال المؤسسة المتعلقة بالمدفوعات والعملات. ويُعدّ من أبرز الأصوات في الصندوق الداعية إلى نماذج النقود الرقمية المنظمة والمدعومة حكومياً، كما سبق أن حذّر مراراً من مخاطر العملات المستقرة غير المنظمة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يوسّع فيه مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية مشاريعه الكبرى، ليصبح منصة أساسية لاختبار أنظمة التسوية المستوحاة من البلوكشين ونماذج العملات الرقمية التجريبية. وبالنسبة لقطاع الكريبتو، يشير التعيين إلى أن نهج بنك التسويات الدولية قد يتجه نحو تعزيز النقود المرمّزة الخاضعة للرقابة، بما قد يؤثر في كيفية تقييم البنوك المركزية للبنية التحتية الخاصة بالبلوكشين والعملات المستقرة الصادرة عن القطاع الخاص.

المدير الجديد للابتكار كان من أبرز المدافعين عن نموذج “العملة الرقمية التركيبية”

يمثّل مانشيني-غريفولي صندوق النقد الدولي في أبرز المنتديات السياسية الخاصة بالـCBDCs والمدفوعات، ودائماً ما أكّد أن الطريق الأكثر استقراراً للمستقبل يكمن في النماذج الهجينة أو المدعومة من القطاع العام، وليس في العملات الرقمية الخاصة بالكامل.

وفي عام 2020، قال إن نموذج الـCBDC التركيبي الذي تصدر فيه المؤسسات الخاصة نقوداً رقمية مدعومة بالكامل باحتياطيات من البنك المركزي قد يمكّن القطاع الخاص، بما في ذلك العملات المستقرة المدعومة بالبلوكشين، من الابتكار ضمن إطار آمن.

كما دعم فكرة الأدوات المالية المرمّزة، شرط أن تعمل ضمن بنية نقدية عامة تضمن الاستقرار النظامي والحسم النهائي للمعاملات.

وفي سبتمبر، نشر مقالاً انتقد فيه العملات المستقرة التي لا تستند إلى أصول آمنة أو حوكمة قوية، محذّراً من أنها قد تعرّض المستخدمين لمخاطر السحب المفاجئ ونقص السيولة وانهيار القيمة.

مركز الابتكار في BIS يقود مشاريع رقمية بارزة

يعمل مركز الابتكار حالياً على عدد من أهم مشاريع العملات الرقمية، من بينها:

mBridge: شبكة تسوية عبر الحدود باستخدام CBDCs.

Agora: بنية تحتية للودائع المرمّزة.

Project Nexus: نظام مدفوعات فورية وبنية تتيح قابلية التشغيل البيني بين العملات الرقمية للبنوك المركزية.

وتُظهر هذه المشاريع التزام البنك بإعادة تصور النظام المالي التقليدي من خلال بنى مستوحاة من البلوكشين.

ومع تولّي مانشيني-غريفولي القيادة، من المتوقع أن يسرّع المركز تطوير مبادرات مؤثرة من شبكات المدفوعات العابرة للحدود إلى الودائع المرمّزة والـCBDCs القابلة للتشغيل المتبادل.