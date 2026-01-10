التدفقات الواردة نحو صناديق ETF الريبل تتعثر لأول مرة: التفاصيل

بعد تحقيق أطول سلسلة تدفقات إيجابية بين صناديق العملات الرقمية المتداولة في وول ستريت، سجلت صناديق XRP الفورية أول يوم سلبي لها يوم الأربعاء، مع صافي عمليات سحب تجاوزت 40 مليون دولار.

ورغم كسر هذه السلسلة اليومية، أنهت صناديق ETF الريبل الأسبوع إجمالا على ارتفاع التدفقات، فيما شهد سعر XRP تقلبات قوية خلال الفترة نفسها.

هذا وبلغت صافي التدفقات الخارجة يوم الأربعاء نحو 40.80 مليون دولار، لتكون المرة الأولى التي تتفوق فيها عمليات السحب على التدفقات الواردة منذ إطلاق أول صندوق XRP في 13 نوفمبر.

وكان صندوق Canary Capital (XRPC) قد حقق آنذاك رقم قياسي كأعلى حجم تداول في يوم الإطلاق خلال 2025.

ومنذ ذلك التاريخ، تم إطلاق أربعة صناديق إضافية، إلا أن XRPC ما زال يتصدر من حيث صافي التدفقات التراكمية، بعدما استقطبت هذه الصناديق نحو 393.66 مليون دولار.

ويليه صندوق Bitwise XRP بنحو 292.09 مليون دولار، ثم Franklin Templeton (XRPZ) بـ 276.78 مليون دولار، وبعده Grayscale (GXRP) بـ 263.43 مليون دولار.

في المقابل، كان صندوق 21Shares (TOXR) الوحيد الذي سجل أداء سلبي إجمالا، مع خروج 7.77 مليون دولار منذ انطلاقه.

وعلى الرغم من اليوم الأحمر في 7 يناير، بقيت حصيلة الأسبوع إيجابية.

إذ أظهرت بيانات “SoSoValue” أن الصناديق جذبت 46.10 مليون دولار يوم الاثنين، و19.12 مليون يوم الثلاثاء، و8.72 مليون يوم الخميس، و4.93 مليون يوم الجمعة، ليصل إجمالي صافي التدفقات الأسبوعية إلى 38.07 مليون دولار.

وبذلك تستمر السلسلة الأسبوعية الإيجابية لما يقارب شهرين.

أما على مستوى السعر، فقد ساهمت التدفقات المستمرة في دعم تعافي XRP.

إذ أنهت العملة 2025 دون 1.90 دولار وبأداء سنوي سلبي، لكنها بدأت بالصعود في 2 يناير وقفزت بنحو 30% خلال أقل من أسبوع.

وسجلت ذروتها المحلية صباح الثلاثاء عند 2.41 دولار، وهو أعلى مستوى في قرابة شهرين، قبل أن تتعرض لرفض قوي تزامن مع أول يوم للتدفقات الخارجة للصناديق.

تكافح XRP حاليا للبقاء فوق 2.10 دولار، فيما تتركز مستويات الدعم التالية عند 2.00 و1.90 دولار.

