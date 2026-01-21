منصة Ripio الأرجنتينية تراهن على عملات مستقرة مرتبطة بالبيزو وسط نظرة حذرة لعام 2026

تام شمس - الأربعاء 21 يناير 2026 06:40 مساءً - تتجه منصة Ripio الأرجنتينية إلى تعزيز حضورها في العملات المستقرة المرتبطة بالعملات المحلية والسندات المرمّزة، في وقت يستعد فيه رئيسها التنفيذي Sebastián Serrano لما يتوقع أن يكون عاما “أفقيا” أو ضعيفا لسوق العملات الرقمية في 2026، مقابل عقد كامل من النمو القوي للعملات المستقرة.

تأسست Ripio عام 2013، وتحولت من منصة تجزئة بحتة إلى مزود بنية تحتية بنمط B2B يخدم البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومنصات كبرى مثل Mercado Libre.

وتقدم المنصة اليوم عملتها المستقرة الدولارية الخاصة Criptodólar المُرمزة (UXD)، إلى جانب مجموعة من العملات المستقرة المدعومة بعملات محلية، تشمل البيزو الأرجنتيني المربوط wARS، والريال البرازيلي wBRL، والبيزو المكسيكي wMXN، إضافة إلى نسخة مرمّزة من أكثر السندات السيادية الأرجنتينية تداولا، وهو سند AL30.

وقال سيرانو إن هذا السند “تداول بأكثر من مليون وحدة” في يوم الأحد الذي صادف الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية الأخيرة في أكتوبر 2025.

وقال سيرانو لـCointelegraph: “الأصول الأعلى سيولة، مثل الدين السيادي، ستكون أول ما يُرمّز”، مضيفا أن ترميز الدولار لم يكن سوى الخطوة الأولى لجلب مزيد من عناصر الاقتصاد الحقيقي إلى البلوكشين، من الخيول إلى العقارات.

تحسين تجربة استخدام العملات المستقرة

تعمل العملات المستقرة المحلية لـRipio على الشبكة الرئيسية لـEthereum، وعلى Base، وعلى World Chain. وحققت عملة wARS نحو 200 ألف دولار من حجم المعاملات في شهر إطلاقها ديسمبر 2025، ونحو 160 ألف دولار حتى الآن خلال يناير.

ووصف سيرانو هذا الأداء الأولي بأنه “واعد جدا”، لكنه أقر بأن الهدف يتمثل في بلوغ ما لا يقل عن 100 مليون دولار من الأصول المُدارة بحلول نهاية العام.

حجم المعاملات الشهرية لعملة wARS. المصدر: Dune Analytics

ويرى أن نموذج الجمع بين العملات المستقرة المحلية والحسابات المصرفية الافتراضية المحلية يعالج تجربة استخدام “سيئة” في المحافظ غير الحاضنة، والتي تُجبر المستخدمين على مسارات شراء معقدة وخسائر فورية في الصرف عند التحويل إلى عملات مستقرة دولارية.

ويهدف هذا النموذج إلى تمكين المستخدمين من تحويل العملة المحلية واحدا لواحد إلى عملة مستقرة محلية دون تكبّد خسائر صرف مسبقة.

عملات مستقرة محلية لاقتصاد محلي

على المدى الطويل، يرى سيرانو أن العملات المستقرة المحلية ضرورية لإقراض التمويل اللامركزي في دول مثل الأرجنتين والبرازيل، حيث لا يبدو منطقيا أن يقترض العاملون الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية بالدولار الأميركي.

ويشير إلى أن معظم بروتوكولات التمويل اللامركزي “تجبر المستخدمين على الاقتراض بـUSDC أو USDT”، ما يخلق مخاطر صرف كبيرة على المقترضين الذين يحصلون على دخلهم بالبيزو أو الريال، وهما عملتان قد تفقدان قيمتهما بسرعة.

وأضاف أن “معظم الاقتصاد مُسعّر بالعملة المحلية”، معتبرا أن الإقراض يجب أن يتماشى مع ذلك، وأن العملات المستقرة المحلية تمثل “اللبنة المفقودة” لتحقيق هذا التحول.

عقد العملات المستقرة

تأتي استراتيجية Ripio في ظل مشهد محلي متقلب. فبينما يُقرّ سيرانو بأن الرئيس Javier Milei قد حقق “نتائج جيدة على المستوى الماكروي”، يرى أن تركيزه الضيق يترك مساحة محدودة للعملات الرقمية، رغم التقاطع الأيديولوجي مع التوجهات الليبرتارية.

وعلّق سيرانو على قرار Coinbase الأخير بتعليق قنوات البيزو قائلا إن “الخدمات المالية تتطلب قدرا كبيرا من التوطين”، وإن التقدم التنظيمي قد يجعل الإبقاء على العمليات المحلية غير مجدٍ اقتصاديا بسبب تكاليف الترخيص والامتثال.

وبدلا من منافسة كل تطبيق تجزئة بشكل مباشر، من منصات التداول إلى البطاقات المدعومة بالبيتكوين، قال سيرانو إن Ripio اختارت التوجه إلى نموذج B2B لتكون “المزوّد” الذي يقف خلف عدة منصات، لا منافسا لها جميعا.

ومع معالجة العملات المستقرة لنحو 33 تريليون دولار على السلسلة خلال 2025، يرى سيرانو أن المرحلة الحالية هي مرحلتها بامتياز، قائلا: “سيكون هذا عقد العملات المستقرة”.