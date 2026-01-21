Bitpanda تتوسع إلى الأسهم وصناديق ETF ضمن توجه نحو “منصة تداول شاملة”

تام شمس - الأربعاء 21 يناير 2026 06:40 مساءً - توسّع منصة Bitpanda نطاق أعمالها خارج الأصول الرقمية، مع طرح تداول الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) على المنصة نفسها، في خطوة تعزز سعيها لما تسميه نموذج “المنصة الشاملة”.

ابتداء من 29 يناير، ستتيح منصة التداول ومقرها فيينا الوصول إلى نحو 10,000 سهم وصندوق ETF، وفق إعلان صدر يوم الثلاثاء ونُقل إلى Cointelegraph. وأوضحت Bitpanda أن هذه الخطوة ستُمكّن المستخدمين من تداول المنتجات المالية التقليدية إلى جانب العملات الرقمية ضمن تطبيق واحد.

وأضافت الشركة أن تداول الأسهم وصناديق ETF سيكون برسوم ثابتة قدرها يورو واحد (1.17 دولار) لكل عملية، من دون رسوم إضافية على توجيه الأوامر أو الحفظ أو السحب، واصفة الإطلاق بأنه جزء من مسعى لتبسيط الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة.

ويأتي هذا التوسع في وقت تتجه فيه منصات عملات رقمية متزايدة نحو طموحات “المنصة الشاملة”، عبر الجمع بين الأصول الرقمية والأسهم والمعادن الثمينة ضمن منصة واحدة.

وقال Eric Demuth، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لـBitpanda، إن هذه الخطوة تمثل “المرحلة التطورية التالية” للمنصة:

“قبل 11 عاما، جعلنا الكريبتو بسيطا وآمنا للجميع. واليوم تبدأ المرحلة التالية — لِـBitpanda وللسوق المالية — حيث نجمع للمرة الأولى كل الأسواق وفئات الأصول في تطبيق واحد”.

وأشار متحدث باسم Bitpanda إلى أن العرض سيشمل “أسهما حقيقية” وليس أسهما مُرمّزة، وسيكون متاحا في جميع دول European Union.

منصات كبرى تستهدف استراتيجية المنصة الشاملة

شرعت بعض أكبر منصات التداول المركزية في إطلاق منتجات استثمارية تقليدية لجذب قاعدة أوسع من المستثمرين. ففي أبريل 2025، أعلنت Kraken إتاحة 11,000 سهم وصندوق ETF مُدرج في الولايات المتحدة بتداول من دون عمولات، ضمن طرح مرحلي وطني يهدف إلى جمع “الأسهم والأصول الرقمية” على منصة واحدة.

كما أطلقت Coinbase تداول الأسهم أواخر 2025، وأعادت تسمية تطبيق محفظتها ليصبح “تطبيقا لكل شيء”، كخطوة أولى نحو تمكين التداول على مدار الساعة للأسهم وصناديق ETF إلى جانب الأصول الرقمية.

ووصفت شركة أبحاث الكريبتو Delphi Digital هذا التوجه بـ“سباق التطبيقات الفائقة”، متوقعة “عصر التجميع” في الصناعة، حيث تنتقل القيمة من البروتوكولات إلى المنصات التي تجمع أكبر عدد من المستخدمين ومنتجات التداول.