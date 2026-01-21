تحذير من هجوم على متجر Snap في نظام لينكس يستهدف عبارات الاسترداد للعملات الرقمية

حذّرت شركة أمن البلوكشين SlowMist من مسار هجوم جديد على أنظمة لينكس يستغل تطبيقات موثوقة موزَّعة عبر Snap Store لسرقة عبارات الاسترداد (Seed Phrases) لمحافظ العملات الرقمية.

وقال مدير أمن المعلومات في SlowMist، المعروف باسم 23pds، في منشور على منصة X إن المهاجمين يستغلون نطاقات منتهية الصلاحية لاختطاف حسابات ناشرين قدامى في Snap Store، ثم دفع تحديثات خبيثة عبر القنوات الرسمية. وذكر أن التطبيقات المخترَقة تنتحل صفة محافظ شائعة مثل Exodus وLedger Live وTrust Wallet، مستخدمة واجهات تحاكي البرمجيات الأصلية بدقة.

وبمجرد تثبيت التطبيق أو تحديثه، تطلب النسخ الخبيثة من المستخدمين إدخال عبارات الاسترداد، ما يمكّن المهاجمين من تسريب بيانات الاعتماد وسحب الأموال دون أن يدرك الضحايا تعرضهم للاختراق.

استغلال نطاقات منتهية لاختطاف حسابات ناشرين في Snap Store

يُعد Snap Store المتجر الرسمي لتطبيقات لينكس، ويُستخدم لتوزيع البرمجيات المعبأة بصيغة “snaps”، وغالبا ما يُقارن بمتجر تطبيقات Apple على macOS ومتجر Microsoft على Windows.

وأوضحت SlowMist أن الهجوم يعتمد على مراقبة حسابات مطوري Snap Store المرتبطة بنطاقات انتهت صلاحيتها وكانت سابقا تابعة لناشرين شرعيين. وبعد انتهاء النطاق، يعيد المهاجمون تسجيله ويستخدمون عناوين البريد المرتبطة به لإعادة تعيين بيانات اعتماد حسابات Snap Store. ويتيح ذلك الاستحواذ بهدوء على حسابات ناشرين قائمين لديهم سجل تنزيلات ومستخدمون نشطون، ثم تمرير الشيفرة الخبيثة عبر تحديثات روتينية بدلا من عمليات تثبيت جديدة.

وأكدت SlowMist اختراق نطاقَي ناشرين هما “storewise[.]tech” و“vagueentertainment[.]com”، مع تعديل التطبيقات المرتبطة بهما لانتحال محافظ معروفة.

تصاعد هجمات سلسلة التوريد مع تعقّد اختراقات الكريبتو

ينسجم هذا الهجوم مع تحول أوسع في تهديدات الكريبتو، حيث بات المهاجمون يستهدفون البنية التحتية وقنوات التوزيع بدلا من شيفرات العقود الذكية. وأظهرت بيانات شاركتها CertiK مع Cointelegraph في ديسمبر أن خسائر اختراقات الكريبتو بلغت 3.3 مليارات دولار في 2025، رغم تراجع عدد الحوادث الفردية.

وأفادت CertiK بأن الخسائر تركزت في عدد أقل من الهجمات الأعلى تأثيرا، ولا سيما هجمات سلسلة التوريد التي تسببت بخسائر قدرها 1.45 مليار دولار عبر حادثتين فقط. ويشير ذلك إلى أنه مع تحسّن أمن البروتوكولات، يتجه المهاجمون إلى تكتيكات أعلى أثرا تستغل علاقات الثقة والتحديثات البرمجية والبنى التحتية التابعة لجهات خارجية.