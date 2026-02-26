المحكمة تحدد مهلة للحكومة الأمريكية للرد على طلب إعادة محاكمة بنكمان-فرايد

أمام محامي الحكومة الأمريكية في القضية المرفوعة ضد سام “SBF” بنكمان-فرايد مهلة أسبوعين للرد على طلب الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX بإجراء محاكمة جنائية جديدة.

وفي مذكرة قُدمت يوم الأربعاء أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، قال القاضي لويس كابلان إن على الحكومة الأمريكية تقديم ردها بحلول 11 مارس بشأن طلب إعادة المحاكمة. وكان بنكمان-فرايد، الذي أُدين في عام 2023 بسبع تهم جنائية وصدر بحقه لاحقًا حكم بالسجن لمدة 25 عامًا، قد تقدم بطلب لإعادة المحاكمة في وقت سابق من هذا الشهر، مدعيًا أن شهادة شاهد جديدة قد تعزز موقفه القانوني.

وكان بنكمان-فرايد، الذي اعتبره كثيرون سابقًا أحد أبرز الوجوه الممثلة لقطاع العملات المشفرة والبلوك تشين، في صلب الجدل الذي أحاط بانهيار FTX. وقد تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في نوفمبر 2022، قبل أن يواجه اتهامات جنائية في الولايات المتحدة تتعلق بإساءة استخدام أموال العملاء.

وبعد أن حكم القاضي كابلان في مارس 2024 بسجنه 25 عامًا، تقدم محامو SBF باستئناف ضد الإدانة والحكم. وحتى يوم الخميس، لم تصدر محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية قرارًا بشأن هذا الاستئناف.

أما كارولاين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research، التي أدلت بشهادتها ضد SBF ضمن اتفاق إقرار بالذنب مع السلطات الأمريكية، فقد أُطلق سراحها في يناير بعد أن قضت 440 يومًا رهن الاحتجاز. كما حُكم على رايان سلامة، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لـ FTX Digital Markets، بالسجن لأكثر من سبع سنوات، ولا يزال محتجزًا حتى وقت النشر.

هل يسعى بنكمان-فرايد إلى عفو رئاسي؟

رغم أن الرئيس التنفيذي السابق التزم الصمت إلى حد كبير على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عامه الأول في السجن، فقد بدأ لاحقًا بنشر رسائل تدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتطعن في الروايات المتعلقة بانهيار FTX.

وفي مارس 2025، أجرى SBF مقابلة مع المعلق السياسي تاكر كارلسون، وهي خطوة أفادت تقارير بأنها أدت إلى نقله إلى مؤسسة إصلاحية فيدرالية، حيث زعم أنه كانت تربطه علاقات أفضل مع الجمهوريين مقارنة بالديمقراطيين.

وخلال هذا العام، نشر عدة مرات على منصة X مدعيًا وجود “تحيز سياسي” في قضيته. كما أشاد بإجراءات ترامب في “التصدي” لهذا التحيز، وانتقد القاضي كابلان لإشرافه على قضية التشهير المدنية المرفوعة ضد ترامب عندما كان مرشحًا رئاسيًا في عام 2023.

ومع ذلك، ورغم تحركات بنكمان-فرايد وتكهنات واسعة داخل قطاع العملات المشفرة، أكدت إدارة البيت الأبيض مرارًا أن ترامب لا يدرس إصدار عفو عنه، سواء في مقابلة مع New York Times في يناير أو وفق تقرير نشرته Fortune يوم الثلاثاء. وكان ترامب قد أصدر عفوًا عن عدة شخصيات في قطاع العملات المشفرة والبلوك تشين منذ توليه المنصب، من بينهم الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance تشانغبينغ تشاو ومؤسس Silk Road روس أولبريخت.