صندوق “BlackRock” يتخلص من 317 مليون دولار من البيتكوين وصناديق ETF تنزف مليار دولار

شهدت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة موجة سحب قوية هذا الأسبوع، بعدما كشفت بيانات منصة “Arkham Intelligence” عن قيام مستثمري صندوق “BlackRock IBIT” ببيع ما يقارب 317 مليون دولار من البيتكوين، ما زاد الضغوط على السوق ودفع العملة إلى التراجع.

ورغم عمليات البيع الأخيرة، لا تزال “BlackRock” تحتفظ بما يقارب 64.3 مليار دولار من البيتكوين، بمتوسط شراء يُقدّر عند 83,200 دولار للعملة.

وبحسب بيانات “SoSoValue”، سجلت صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات خارجة تجاوزت مليار دولار خلال أسبوع واحد، منهية سلسلة استمرت ستة أسابيع من التدفقات الإيجابية التي جذبت نحو 3.4 مليار دولار.

وكانت أكبر موجة سحب يومية يوم الأربعاء، عندما خرجت أكثر من 635 مليون دولار من الصناديق، بينما سجلت جلسة الجمعة وحدها تدفقات خارجة بنحو 290 مليون دولار، دون أن يحقق أي صندوق تدفقات إيجابية.

كما امتدت الضغوط إلى صناديق الايثيريوم، التي سجلت خامس يوم متتال من عمليات السحب مع خروج أكثر من 65 مليون دولار من المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالايثيريوم.

في الوقت نفسه، تعرض السوق لموجة تصفيات قوية للمراكز الشرائية، بعدما هبط سعر البيتكوين بأكثر من 3% خلال تداولات السبت، متراجعا من فوق 82 ألف دولار إلى قرب 78 ألف، ما تسبب بخسائر تجاوزت 500 مليون دولار للمتداولين أصحاب الرافعة المالية.

