ثلاث إشارات تؤكد أن قاع البيتكوين قد لا يكون قد تشكّل بعد: التفاصيل

رغم ارتداد البيتكوين القوي من مستوى 60 ألف دولار إلى ما يقارب 83 ألف خلال الأسابيع الأخيرة، لا يزال عدد من المحللين يشككون في انتهاء السوق الهابطة، خاصة بعد عودة العملة للتراجع نحو 78 ألف دولار خلال الأيام الماضية.

ويستند هذا التشاؤم إلى ثلاث إشارات رئيسية يرى مراقبون أنها تعكس استمرار المخاطر في السوق.

أولى هذه الإشارات تتعلق بارتفاع متوسط أرباح المستثمرين المحققة إلى نحو 17%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2025، وهي الفترة التي سبقت الانهيار الحاد الذي دفع البيتكوين لاحقا من 126 ألف دولار إلى 60 ألف.

يرى المحلل “علي مارتينيز” أن هذه الأرباح المرتفعة قد تدفع كثير من المستثمرين إلى البيع وتأمين مكاسبهم، خصوصا مع فشل البيتكوين في اختراق متوسط 200 يوم كمستوى مقاومة.

أما

$BTC: No one is ready for whats coming , the current status is as follow:



1. Short from 120k

2. Long from 71k (30% Closed)

3. Long from 75k (30% Closed)

4. Shorts accumulated at 82k (30%)

5. Remaining short orders active (70%)



— Doctor Profit 🇨🇭 (@DrProfitCrypto) May 16, 2026

الثانية فتأتي من المحلل المعروف “Doctor Profit”، الذي لا يزال يتبنى رؤية هبوطية منذ القمة التاريخية السابقة.

ويحذر المحلل من أن الارتداد الأخير قد يكون مجرد “فخ صعودي” داخل سوق هابطة، متوقعا إمكانية هبوط البيتكوين إلى 50 ألف دولار أو أقل إذا تدهورت الظروف الاقتصادية العالمية.

في المقابل، يرى المحلل “Rekt Capital” أن الاعتقاد بأن البيتكوين قد سجل قاعه بالفعل يتطلب تجاهل القواعد التاريخية لدورات السوق.

ووفقا لتحليله، فإن ذلك يعني أن الدورة الهابطة الحالية ستكون أقصر وأقل عمق بشكل غير معتاد مقارنة بجميع الدورات السابقة، وهو سيناريو يعتبره غير مرجح إحصائيا ما لم يثبت السوق عكس ذلك.

ورغم استمرار محاولات التعافي، فإن حالة الحذر لا تزال تسيطر على السوق، خصوصا مع تصاعد التقلبات وعودة الضغوط البيعية خلال الأيام الأخيرة.

