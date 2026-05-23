هل يستطيع XRP تجاوز حاجز 2 دولار مجددا؟ 3 نماذج ذكاء اصطناعي تجيب

رغم أن أقل من عام مرّ على وصول XRP إلى قمته التاريخية عند 3.65 دولار، تبدو الصورة الحالية مختلفة تماما، مع استمرار العملة في التحرك ضمن نطاق ضيق وفشلها المتكرر في استعادة مستوياتها السابقة.

هذا الواقع دفع إلى طرح السؤال على ثلاثة من أشهر نماذج الذكاء الاصطناعي:

هل يمكن لـ XRP أن تتجاوز مستوى 2 دولار مجددا؟

الإجابات جاءت متقاربة إلى حد كبير، لكنها حملت الكثير من التحفظات.

يرى “ChatGPT” أن عودة XRP فوق 2 دولار ممكنة، لكن ليس في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن العملة سبق أن حافظت على التداول فوق هذا المستوى لأكثر من عام، ما يعني أن استعادته ليست مستحيلة.

لكنه شدد على أن الأمر يعتمد بشكل أساسي على تحسن ظروف السوق العامة، وليس على موجات المضاربة فقط.

وحدد النموذج عدة عوامل ضرورية لتحقيق ذلك، أبرزها انتعاش سوق العملات الرقمية بقيادة البيتكوين، ووضوح البيئة التنظيمية، إضافة إلى استمرار الطلب المؤسساتي على XRP.

أما “Gemini”، نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لقوقل، فقد اتفق مع هذا الطرح، لكنه أضاف أن XRP تحتاج أيضا إلى زيادة الاعتماد الفعلي على شبكة الريبل في عمليات التحويل والتسويات المالية الواقعية.

وأوضح أن مرحلة الصعود المدفوعة فقط بالأخبار القانونية والمضاربات قد انتهت.

من جهته، اعتبر “Perplexity” أن تجاوز XRP لمستوى 2 دولار ليس مستحيل، لكنه بعيد عن أن يكون مؤكد، موضح أن السوق الحالي لا يوفر الزخم الكافي لتحقيق اختراق قوي ومستدام.

كما أشار النموذج إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في أن XRP تبدو بحاجة دائمة إلى محفزات خارجية قوية للوصول إلى هذا المستوى، ما يجعل أي صعود محتمل هش وغير مضمون.

ويرى كل من “Gemini” و”Perplexity” أن مستوى 2 دولار تمثل حاجز نفسي مهم للمتداولين، لأن تجاوزه قد يعكس عودة الثقة والزخم الإيجابي للعملة.

لكن في المقابل، تواجه XRP معضلة واضحة منذ انهيار فبراير الماضي، إذ بقيت محصورة ضمن نطاق سعري محدود، مع فشل جميع محاولات الاختراق قرب مستوى 1.6 دولار، ما يشير إلى أن السوق ينتظر محفز قوي جديد لم يظهر حتى الآن.

