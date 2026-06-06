هل يبيع مؤسس الايثيريوم حصته؟ نقل 121 مليون دولار من ETH يثير التساؤلات؟

أثارت عملية تحويل ضخمة لعملة إيثيريوم جدل واسع في أوساط العملات الرقمية، بعدما رصدت منصات تتبع البلوكشين نقل 80,001 ETH بقيمة تقارب 121.6 مليون دولار من محفظة مرتبطة بـ “جوزيف لوبين”، أحد المؤسسين المشاركين لشبكة الإيثيريوم.

وجاءت هذه الحركة في وقت تتعرض فيه الإيثيريوم لضغوط بيع قوية وسط تراجع واسع في سوق العملات الرقمية، ما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان “لوبين” يستعد للخروج بجزء من حيازاته.

أول تحرك كبير منذ أكثر من ثلاث سنوات:

وبحسب بيانات منصة “Lookonchain”، ظلت المحفظة المرتبطة بـ “لوبين” شبه خاملة لأكثر من ثلاث سنوات قبل تنفيذ عملية التحويل الأخيرة.

وأظهرت البيانات أن المحفظة كانت تحتوي على نحو 243,300 ETH قبل العملية، بقيمة تقارب 370 مليون دولار وفق الأسعار الحالية.

ومع نقل 80,001 ETH، رأى بعض المراقبين أن الخطوة قد تمثل بداية عملية بيع محتملة، خاصة في ظل حالة الضعف التي تعاني منها الايثيريوم خلال الفترة الأخيرة.

رغم التكهنات المتزايدة، لا توجد حتى الآن أدلة تؤكد أن العملات تم تحويلها إلى منصة تداول أو أنها بيعت بالفعل في السوق.

ولم تكشف البيانات المتاحة عن الوجهة النهائية للتحويل، ما يجعل من الصعب الجزم بأن العملية مرتبطة ببيع مباشر.

ويشير محللون إلى أن هناك العديد من الأسباب المحتملة وراء مثل هذه التحركات الكبيرة، من بينها:

إعادة هيكلة المحافظ.

نقل الأصول إلى جهات حفظ جديدة.

تعزيز إجراءات الأمان.

استخدام العملات في برامج التخزين (Staking).

ترتيبات مؤسساتية أو استثمارية أخرى.

ضغط متزايد على الإيثيريوم:

تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه عملة الإيثيريوم تسجيل خسائر ملحوظة مع تراجع شهية المخاطرة في الأسواق المالية والعملات الرقمية.

وقد دفعت موجات البيع الأخيرة العديد من المستثمرين إلى مراقبة تحركات المحافظ الكبيرة عن كثب، خصوصا تلك المرتبطة بالمؤسسين أو الحيتان، بحثا عن مؤشرات قد تكشف الاتجاه القادم للسوق.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من “جوزيف لوبين” أو الجهات المرتبطة به بشأن سبب التحويل أو الغرض منه.

ولهذا تبقى العملية محاطة بالتكهنات، فيما يترقب المستثمرون أي معلومات إضافية قد توضح ما إذا كانت الخطوة مجرد إعادة تنظيم للأصول أم مقدمة لتحركات أكبر في الفترة المقبلة.

وفي ظل غياب الأدلة على وجود عملية بيع فعلية، يبقى من المبكر اعتبار التحويل إشارة مؤكدة على بيع أحد أبرز مؤسسي الإيثيريوم لعملاته.

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