تعرف على قصة "آرثر هايز" من موظف مفصول إلى ملياردير في سوق الكريبتو من هو آرثر هايز؟ ولد عام 1985 في مدينة ديترويت الأمريكية.

تخرج من كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا عام 2008.

عمل في Deutsche Bank وCitibank كصانع سوق لصناديق ETF في هونغ كونغ.

تم تسريحه من عمله عام 2013، وكانت تلك نقطة التحول الكبرى في حياته. ₿ بداية رحلته مع البيتكوين: دخل عالم العملات الرقمية عبر فرص المراجحة (Arbitrage).

نجا من كارثة اختراق منصة “Mt.Gox” الشهيرة.

أدرك مبكرا أن منصات التداول هي الحلقة الأضعف في منظومة بيتكوين.

قرر بناء منصة أكثر تطورا وأمان. تأسيس BitMEX: تعاون مع المبرمج البريطاني “بن ديلو” لإنشاء منصة “BitMEX”.

قدمت المنصة تداولًا برافعة مالية تصل إلى 100x.

حققت نمو هائل وجعلت هايز أحد أشهر الأسماء في عالم الكريبتو.

واجه لاحقا قضايا تنظيمية، قبل أن يحصل هو ومؤسسو “BitMEX” على عفو رئاسي. كيف بنى ثروته؟ انتقل من الصفر تقريبا إلى ثروة تُقدّر بأكثر من 500 مليون دولار خلال 6 سنوات.

اعتمد على فهم عميق للاقتصاد الكلي والسيولة العالمية.

اشتهر بقدرته على قراءة دورات السوق قبل معظم المستثمرين. أبرز توقعات آرثر هايز الحالية: 1️⃣ طباعة الأموال ستدفع البيتكوين للارتفاع: يرى أن الولايات المتحدة ستضطر إلى زيادة السيولة وشراء الديون بشكل غير مباشر.

المزيد من طباعة الأموال يعني تدفق سيولة جديدة إلى الأصول الخطرة.

يعتبر ذلك المحرك الرئيسي لموجة الصعود القادمة لبيتكوين. 2️⃣ بيتكوين ستنفصل عن الأسواق التقليدية يتوقع أن تتراجع علاقة بيتكوين بأسواق الأسهم.

يعتقد أنها ستتحرك بشكل أقرب إلى الذهب.

كلما ارتفع المعروض النقدي العالمي، زادت فرص صعود BTC. 3️⃣ شراء بيتكوين تدريجيا كشف أنه يقوم بتجميع بيتكوين خلال فترات الضعف الحالية.

يراهن على أن البنوك المركزية ستعود إلى ضخ السيولة عاجلا أم آجلا. 4️⃣ الإيثيريوم أفضل فرصة حاليا يرى أن ETH تقدم أفضل معادلة بين المخاطرة والعائد.

يعتبر أن كراهية السوق الحالية للإيثيريوم قد تمثل فرصة استثمارية قوية.

يعتقد أن سولانا استفادت بشكل استثنائي من موجة الميم، وقد يصعب تكرار ذلك الزخم. 5️⃣ لا تتوقع شراء الحكومة الأمريكية للبيتكوين يرفض فكرة أن الولايات المتحدة ستطبع الأموال لشراء BTC مباشرة.

يرى أن الحكومات المثقلة بالعجز المالي لديها أولويات اقتصادية واجتماعية أكثر إلحاحا.

لا يعتبر “احتياطي البيتكوين الحكومي محفز رئيسي للسوق. فلسفة هايز الاستثمارية: راقب السيولة العالمية أكثر من الأخبار اليومية.

اشترِ عندما يكره الجميع الأصل.

لا تحارب البنوك المركزية.

افهم الاقتصاد الكلي قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

الثروات الكبيرة تُبنى خلال فترات الخوف وليس أثناء الحماس الجماعي. اقرأ أيضا: هل وصل سعر البيتكوين إلى القاع؟ مؤشرات تلمّح إلى تحول محتمل أكبر ثلاثة بنوك يابانية تتعاون لإطلاق عملة مستقرة مدعومة بالين بحلول 2026



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