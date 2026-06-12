مايكل سايلور يوضح موقفه من بيع شركته للبيتكوين

أثار بيع شركة “استراتيجي” للبيتكوين موجة ذعر شعر بها كل متداولي العملات الرقمية حيث تراجع سعر البيتكوين بشكل حاد وهبط لما دون مستوى 60 ألف دولار لأول مرة منذ أشهر ليرتد بعدها إلى مستوياته الحالية 63 ألف دولار.

دافع مايكل سايلور، رئيس شركة “استراتيجي”، عن قرار الشركة بيع جزء من حيازاتها من البيتكوين، بعد موجة انتقادات ربطت بين الخطوة والتراجع الأخير في سعر العملة.

أوضح “سايلور” خلال مشاركته في مؤتمر “BTC Prague” أنه لطالما نصح الأفراد بعدم بيع بيتكوين، لكنه لم يصرح مطلقا بأن شركته لن تبيع بعض ممتلكاتها عند الحاجة، مشيرا إلى أن ذلك مذكور بوضوح في إفصاحات الشركة منذ سنوات.

وجاءت التصريحات بعد أن كشفت “استراتيجي” عن بيع 32 بيتكوين مقابل نحو 2.5 مليون دولار بين 26 و31 مايو، وهي أول عملية بيع للشركة منذ سنوات. ورغم أن الكمية المباعة كانت محدودة، إلا أن الإعلان أثار جدل واسع في السوق.

ومنذ الكشف عن الصفقة، تراجعت عملة البيتكوين بنحو 15%، فيما هبط سهم MSTR بأكثر من 24%.

في المقابل، رفضت شركة “Arca” الاستثمارية تفسير “سايلور” الذي أرجع ضعف السوق إلى انتقال السيولة نحو أسهم الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن بيع “استراتيجي” كان العامل الرئيسي وراء الضغوط الأخيرة على سعر البيتكوين.

ورغم الجدل، واصلت الشركة تعزيز حيازاتها من العملة الرقمية، إذ اشترت مؤخرا 1550 بيتكوين إضافية بأكثر من 100 مليون دولار، لترتفع ممتلكاتها الإجمالية إلى 845,256 بيتكوين بمتوسط شراء يبلغ نحو 75,680 دولار للعملة الواحدة.

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