شركة "Metaplanet" تستحوذ على شركة وساطة لإطلاق منتجات استثمارية مرتبطة بالبيتكوين

أعلنت شركة “Metaplanet”، ثالث أكبر شركة مدرجة تمتلك البيتكوين في ميزانيتها، عن اتفاقها للاستحواذ على شركة “Siiibo Securities” اليابانية المرخصة، في خطوة تهدف إلى توسيع حضورها في قطاع الخدمات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية.

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال شهر يوليو، على أن يتم تغيير اسم الشركة إلى “Metaplanet Securities”، وفقا لما أكده الرئيس التنفيذي “سيمون جيروفيتش”.

وأوضح “جيروفيتش” أن هذه الصفقة تمثل أول استحواذ رئيسي للشركة وأولى خطوات مشروع “Project Nova”، الذي يهدف إلى بناء منظومة مالية تتمحور حول البيتكوين داخل اليابان.

وتملك “Metaplanet” حاليا 40,177 بيتكوين، ما يجعلها أكبر شركة آسيوية حائزة للأصل الرقمي وثالث أكبر شركة عالميا من حيث احتياطي البيتكوين.

وترى الشركة فرصة كبيرة في السوق اليابانية، حيث يحتفظ الأفراد بأصول نقدية ومدخرات منخفضة العائد تُقدّر بنحو 7.4 تريليون دولار.

ومن خلال الاستحواذ الجديد، تخطط “Metaplanet” لتطوير وتوزيع منتجات استثمارية تحقق عوائد مرتبطة بالبيتكوين للمستثمرين اليابانيين.

وتفاعل سهم الشركة إيجابيا مع الخبر، مرتفعا بأكثر من 3.6% عقب الإعلان، رغم استمرار تراجعه بنحو 32% خلال الشهر الماضي متأثرا بانخفاض أسعار البيتكوين.

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