رئيس “CryptoQuant”: الملل أخطر على البيتكوين من الانهيارات السعرية

يرى “كي يونغ جو”، الرئيس التنفيذي لمنصة “CryptoQuant”، أن أكبر تهديد يواجه البيتكوين حاليا ليس الانخفاضات الحادة في السعر، بل فترات الركود الطويلة التي تُفقد المستثمرين الحماس والثقة وتحد من تدفق السيولة الجديدة إلى السوق.

وأوضح أن البيتكوين فقدت جزء كبير من روايتها الاستثمارية التقليدية بعد اعتماد صناديق ETF الفورية ودخول المؤسسات المالية الكبرى، لتتحول تدريجيا إلى أصل مالي يشبه أسهم التكنولوجيا أكثر من كونها أداة تحوط أو ثورة مالية.

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ورغم تسجيل شبكة البيتكوين مستويات نشاط قياسية، فإن معظم هذا النشاط يأتي من معاملات صغيرة الحجم وليس من تدفقات استثمارية جديدة، ما يعني أن النشاط على الشبكة لا ينعكس بالضرورة على حركة السعر.

وأضاف أن استمرار التداول العرضي لفترات طويلة قد يشكل ضغط على الشركات المرتبطة بالبيتكوين، بما في ذلك “Strategy”، التي تعتمد بشكل كبير على ارتفاع قيمة العملة لدعم استراتيجيتها التمويلية.

وختم بأن السوق بحاجة إلى رواية جديدة ومحفز قوي يعيد جذب المستثمرين، وإلا فقد تستمر حالة الجمود لفترة أطول مما يتوقعه الكثيرون.

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