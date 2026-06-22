سعر البيتكوين يحافظ على مستوى 64 ألف دولار وسط استقرار أسعار العملات البديلة

واصل سعر البيتكوين التحرك ضمن نطاق ضيق بعد موجة من التقلبات خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تراجع السعر مؤقتا إلى 63,300 دولار قبل أن يتعافى ويلامس 64,800 دولار، ليستقر لاحقا قرب مستوى 64 ألف دولار.

وجاءت التحركات الأخيرة بالتزامن مع فشل المحادثات السياسية الأخيرة في تحقيق تقدم ملموس، ما أبقى حالة الحذر مسيطرة على الأسواق.

وكانت عملة البيتكوين قد سجلت قفزة قوية الأسبوع الماضي بعد إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن اتفاق مرتقب مع إيران، ليرتفع السعر فوق 67 ألف دولار، إلا أنها فقدت معظم مكاسبها لاحقا عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي واستمرار السياسة النقدية المتشددة.

ورغم الضغوط، نجحت عملة البيتكوين في الحفاظ على تداولها فوق 64 ألف دولار، مع قيمة سوقية تبلغ نحو 1.28 تريليون دولار وهيمنة تتجاوز 56% من إجمالي سوق العملات الرقمية.

أما العملات البديلة فقد شهدت استقرارا نسبيا، حيث تتداول الايثيريوم فوق 1750 دولار، بينما اقتربت سولانا من مستوى 75 دولار بعد مكاسب طفيفة.

في المقابل، سجلت بعض العملات أداء أفضل، إذ ارتفعت Worldcoin (WLD) بأكثر من 6%، فيما حققت عملات أخرى مكاسب محدودة، بينما تراجعت بعض العملات مثل HYPE وZEC بشكل طفيف.

بشكل عام، استقرت القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية عند حوالي 2.29 تريليون دولار دون تغييرات كبيرة خلال الساعات الماضية.

اقرأ أيضا:

سعر البيتكوين يستعيد مستوى 64 ألف دولار وعملة LAB تواصل الصعود مقتربة من قائمة أكبر 20 عملة

محلل يحذر: شركة “Strategy” قد تضطر لبيع أكثر من 50 ألف بيتكوين بحلول 2028

