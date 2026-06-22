شركة “Strategy” تواصل شراء البيتكوين وتعزز احتياطياتها النقدية بـ300 مليون دولار

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أعلنت شركة “Strategy”، بقيادة “مايكل سايلور”، عن شراء 520 بيتكوين إضافية مقابل نحو 35 مليون دولار، ليرتفع إجمالي حيازاتها إلى 847,363 بيتكوين بقيمة سوقية تقارب 55 مليار دولار.
لكن اللافت في أحدث تحركات الشركة لم يكن شراء بيتكوين فحسب، بل التوسع الكبير في احتياطياتها النقدية بالدولار الأمريكي، حيث أضافت نحو 300 مليون دولار إلى خزينتها النقدية، وهو مبلغ يفوق قيمة عملية شراء البيتكوين الأخيرة بنحو عشرة أضعاف.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول أسهم STRC (Stretch)، التي صُممت لتوفير عائد ثابت للمستثمرين وجمع رأس المال لتمويل مشتريات بيتكوين الجديدة.
وقد تعرضت هذه الأسهم لضغوط خلال الأسابيع الماضية بعد هبوطها إلى ما دون قيمتها الاسمية البالغة 100 دولار.
وأثار هذا التراجع مخاوف بعض المحللين، الذين حذروا من أن الشركة قد تضطر مستقبلا إلى بيع جزء من حيازاتها من البيتكوين لتغطية النفقات أو الوفاء بالتزامات توزيعات الأرباح إذا استمرت الضغوط الحالية.
ورغم الجدل المتزايد، تواصل “Strategy” التمسك باستراتيجيتها طويلة الأجل القائمة على زيادة حيازاتها من بيتكوين، مع تعزيز السيولة النقدية في الوقت ذاته لمواجهة أي تحديات محتملة في السوق.
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