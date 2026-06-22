شركة "Bitmine" تعزز حيازاتها من الإيثيريوم بأكثر من 52 ألف ETH وتراهن على مستقبل قوي للقطاع

تواصل شركة “Bitmine” توسيع رهانها على الإيثيريوم بعد شراء 52,203 ETH إضافية خلال الأسبوع الماضي بقيمة تقارب 90 مليون دولار، في خطوة تعكس ثقتها المستمرة بمستقبل سوق العملات الرقمية رغم التقلبات الحالية.

وبهذه العملية، ارتفعت حيازات الشركة إلى ما يعادل نحو 4.7% من إجمالي العرض المتداول من الإيثيريوم، لتقترب بشكل كبير من هدفها المعلن المتمثل في امتلاك 5% من إجمالي العرض.

أكد “توم لي”، رئيس مجلس إدارة “Bitmine”، أن أفضل سنوات قطاع العملات الرقمية لم تأتِ بعد، مشيرا إلى أن التوسع في ترميز الأصول (Tokenization) والتطور السريع في الذكاء الاصطناعي سيقودان إلى نمو كبير في الطلب على تقنيات البلوكشين والعملات اللامركزية خلال السنوات المقبلة.

كما واصلت الشركة تعزيز عوائدها من خلال تحصيص (Staking) إيثيريوم، حيث قامت بتخزين أكثر من 4.7 مليون ETH، ما رفع الإيرادات السنوية المتوقعة من مكافآت التحصيص إلى نحو 223 مليون دولار، مع إمكانية ارتفاعها إلى مستويات أكبر عند تشغيل كامل الحيازات ضمن برامج التخزين.

ورغم استمرار الضغوط على سوق العملات الرقمية، لا تزال “Bitmine” تتصدر قائمة أكبر الشركات المالكة للايثيريوم عالميا، وتعد ثاني أكبر جهة مؤسساتية تستثمر في العملات الرقمية بعد شركة “Strategy” بقيادة “مايكل سايلور”.

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