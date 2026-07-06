توقعات سعر البيتكوين في 2026: هل يتحقق حلم 150 ألف دولار؟

يظلّ مستقبل سعر البيتكوين في 2026 محلّ جدل واسع؛ فرغم الموافقة على صناديق البيتكوين الفورية والارتفاع بعد عملية انقسام مكافأة التعدين أو ما يعرف بالتنصيف (halving)، جاءت النتائج متقلبة بدل أن تحسم الاتجاه.

ومع ذلك، لا يزال كبار المحللين متفائلين منهم “تشارلز هوسكينسون” مؤسس “كاردانو” الذي توقّع أن يصل سعر البيتكوين إلى نحو 250 ألف دولار في 2026، مستندا إلى محدودية العرض وتزايد تبنّي المؤسسات، فيما يشاركه المستثمر “روبرت كيوساكي” رأي مشابه معتبرا البيتكوين مخزن قيمة قوي في ظل تراجع استقرار العملات الرقمية التقليدية.

الوضع الحالي:

تُتداول عملة البيتكوين عند 62,944 دولار (+1%)، بقيمة سوقية تبلغ 1.42 تريليون دولار.

يقف مؤشر الخوف والجشع عند 19 (خوف شديد)، والمعنويات العامة هابطة رغم أن المؤشرات الفنية القصيرة (SMA/EMA لـ3 و5 و10 أيام) تُصدر إشارات شراء، بينما تُصدر المتوسطات الأطول (21 يوم فأكثر) إشارات بيع — وهو ما يعكس حالة تجاذب بين ضغط بيع متوسط المدى وتعاف قصير الأمد.

المستوى الحاسم: إذا حافظت البيتكوين على الزخم فوق 63,669 دولار، فقد تتجه نحو 65,890 دولار.

أما إذا فشل الثيران، فقد تهبط دون 61,044 دولار ثم نحو 57,712 دولار.

توقعات يوليو 2026:

بعد هبوطها نحو 60 ألف دولار في يونيو، تُظهر عملة البيتكوين تجميع طفيف قد يمهّد لتعاف خلال يوليو، بمتوسط متوقّع عند 75 ألف دولار وقد يصل إلى 80 ألف إن غابت الضغوط الهابطة القوية، مقابل احتمال تراجع نحو 60 ألف دولار في حال الرفض.

توقعات 2026 وما بعدها:

السنة الحد الأدنى المتوسط الحد الأعلى 2026 $48,000 $100,000 $150,000 2027 $115,000 $130,000 $185,000 2028 $140,491 $170,100 $216,738 2029 $164,063 $185,068 $244,142 2030 $195,629 $200,312 $255,321 2031 $225,903 $248,568 $270,593 2032 $285,058 $303,555 $350,548

يعتمد هذا المسار الصعودي على استمرار تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة، واحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وتزايد تبنّي المؤسسات.

في المقابل، حذّرت “JPMorgan” من أن سياسة شركة “Strategy” الجديدة القاضية بالبيع الانتقائي لجزء من حيازاتها قد تُدخل مخاطر جديدة على سوق الكريبتو.

خلاصة: يظلّ البيتكوين استثمار عالي التقلب يعتمد تقييمه على ملفك المالي ومدى تحمّلك للمخاطر، لا على توقّع سعري واحد لذا وجب التنبيه.