عملة البيتكوين تسجّل أسوأ شهر يونيو منذ 4 سنوات: هل ينقذها شهر يوليو؟

لم يكن 2026 عام بيتكوين، إذ أنهت أربعة من أصل ستة أشهر في المنطقة الحمراء، وكان يونيو الأكثر ألما، مسجّل أسوأ أداء منذ أربع سنوات.

لكن التاريخ يقف عادة في صف البيتكوين خلال شهر يوليو، وبداية الشهر الحالي كانت واعدة.

من الذروة إلى القاع:

في منتصف شهر مايو، تجاوزت عملة البيتكوين 82 ألف دولار، ما دفع المحللين للحديث عن محو خسائر العام وانطلاق موجة صعود جديدة.

لكن الرفض عند مستوى 82 ألف دولار عزّز مقولة بِع في مايو وارحل، لتبلغ الذروة في يونيو حين هوت العملة دون 70 ألف دولار، بل ودون 60 ألف في بعض الأحيان، لأول مرة منذ ما قبل انتخابات 2024.

وبعد خسارة نحو 25 ألف دولار خلال أسابيع، أظهرت بيتكوين بوادر تعاف أواخر الشهر، لكنها أنهته بانخفاض 20.5%، الأسوأ منذ يونيو قبل أربع سنوات.

في المقابل، كان يوليو تاريخيا شهر إيجابي للبيتكوين، إذ حقّق مكاسب في 9 من آخر 13 نسخة، كما أن كل يوليو أعقب يونيو أحمر جاء أخضر عادة.

عوامل الحسم:

بدأ يوليو 2026 بداية جيدة، ببلوغ سعر البيتكوين 63 ألف دولار هذا الأسبوع.

لكن استمرار التعافي يتطلّب تحسّن عدة عوامل على رأسها:

أولا، وقف التدفقات الخارجة القياسية من صناديق البيتكوين الفورية التي عرقلت تقدّم سعر العملة لأشهر.

ثانيا: عودة الطلب الحقيقي من المستثمرين الأمريكيين والكوريين، الغائبين حاليا وفق مؤشر علاوة منصة كوين بيس.

أما على الصعيد الكلي، فقد يساعد تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وتبدّد الغموض حول انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

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في الجانب الإيجابي، أطلقت عملة البيتكوين مؤخرا إشارات صعودية بعد ارتدادها فوق 60 ألف دولار، فيما يرى المحلل “Rekt Capital” أنها ستسعى لتحويل المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 شهر (قرب 65 ألف دولار) إلى مستوى مقاومة.

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