سعر البيتكوين يصمد فوق 62 ألف دولار وعملة HYPE تقود تعافي العملات البديلة

واصل سوق العملات المشفرة تعافيه خلال الساعات 24 الماضية، إذ تداولت معظم العملات الرقمية البديلة الكبرى في المنطقة الخضراء.

حيث حافظت عملة البيتكوين على ارتدادها الأخير، بينما حقّقت بعض العملات البديلة مكاسب يومية أقوى.

كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للكريبتو مع عودة المتداولين إلى العملات الرقمية الخطرة عقب بداية شهر متقلبة، فيما ظلّت هيمنة البيتكوين مستقرة، ما يشير إلى أن التعافي يجري بشكل متوازن.

سعر البيتكوين يصمد فوق 62 ألف دولار:

تداولت عملة البيتكوين في المنطقة الخضراء معظم الساعات الماضية، محافظة على مستوى 62 ألف دولار بعد استعادته في وقت سابق من الأسبوع.

وتُتداول العملة عند نحو 62,500 دولار، بارتفاع 1.3% خلال اليوم و3.6% خلال الأسبوع.

وتحرّكت العملة ضمن نطاق يومي ضيق نسبيا، هابطة بشكل مؤقت نحو 61,500 دولار قبل أن يعيدها المشترون للأعلى، لتُسجّل قمة يومية عند نحو 62,800 دولار، محافظة على قيمة سوقية قاربت 1.25 تريليون دولار.

كما أظهرت تدفقات الصناديق المتداولة بوادر استقرار، إذ سجّلت صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية تدفقات داخلة صافية بلغت نحو 220 مليون دولار في 2 يوليو، جاء معظمها من منتجات “Fidelity”، بينما واصل عملاء “BlackRock” البيع وسحبوا أكثر من 40 مليون دولار.

عملات HYPE وADA وXRP الأبرز أداء:

تحسّن السوق بشكل عام، إذ تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية 2.2 تريليون دولار.

وتداولت عملة الإيثيريوم عند نحو 1754 دولار بعد ارتفاع تجاوز 2% خلال اليوم ونحو 11% خلال الأسبوع، لتكون من أبرز العملات أداء.

ومن بين العملات البديلة الكبرى، كانت HYPE التابعة لـ “Hyperliquid” من أكثر العملات ارتفاعا خلال الساعات 24 الماضية، حيث تجاوز سعرها 71 دولار بمكسب فاق 6%.

كما تقدّمت كاردانو بقوة، فيما سجّلت XRP وStellar وDogecoin وSolana وغيرها مكاسب أكثر اعتدالا.

ويبقى الاختبار المقبل للسوق هو ما إذا كانت البيتكوين قادرة على تجاوز النطاق الحالي بين 62 و63 ألف دولار، مع استمرار زخم العملات البديلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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