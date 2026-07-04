سعر البيتكوين يطلق 3 إشارات صعودية: هل يقترب مستوى 65 ألف دولار؟

بعد أسابيع من الأداء الضعيف وهبوط السعر إلى أدنى مستوى منذ 2024، حقّقت عملة البيتكوين عودة حاسمة، متجاوزة 62,500 دولار بدعم من تهدئة التوترات الجغرافية في الشرق الأوسط وعودة تدفقات الصناديق المتداولة بعد أسابيع من السحب.

رصد المحلل “علي مارتينيز” ثلاث إشارات فنية صعودية على الرسم البياني لـ 12 ساعة:

مؤشر Tom DeMark Sequential أصدر إشارة شراء، وهو ما ظهر أيضا هذا الأسبوع على الإطار الشهري لكل من البيتكوين والإيثيريوم وXRP وSOL معا — وهو ما وصفه “مارتينيز” بأنه يعكس إرهاق البائعين واحتمالية عالية لقاع طويل الأمد حين تتزامن الإشارة عبر عدة أصول. مؤشر القوة النسبية (RSI) أظهر تباعد صعودي عن حركة السعر. مؤشر SuperTrend أشار إلى تحوّل في الاتجاه.

قال “مارتينيز” إنه إذا تأكدت هذه الإشارات مع حجم تداول فوري مستدام، فإن الهدف المباشر للبيتكوين يقع عند 65,400 دولار، بما يتوافق مع خط مقاومة إعداد TD.

يشارك “مارتينيز” محللون آخرون في نظرته الإيجابية؛ إذ أشار أحد المستخدمين إلى أن البيتكوين حقّقت تاريخيا مكاسب من خانتين في يوليو خلال الأسواق الهابطة.

كما عزّز سلوك الحيتان هذا المشهد، بعد أن كشف أحد المتابعين عن مستثمر كبير فتح مركز شراء (long) بقيمة 66 مليون دولار على البيتكوين، حيث ستتم تصفيته إذا هبط السعر إلى 59,395 دولار.

ومع ذلك، يبقى السوق متقلب، واحتمال تراجع جديد قصير الأمد وارد بالقدر نفسه.

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