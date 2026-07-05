كاردانو تعود للحياة: سعر ADA يقفز بنسبة 40% بعد موجة خوف كبيرة

تسبّب “تشارلز هوسكينسون” مؤسس كاردانو، بجدل في يونيو أشعل موجة خوف وعدم يقين أدّت لانهيار سعر العملة.

لكن ADA انفصلت عن مسار بقية العملات الكبرى خلال الأسبوع الماضي، محقّقة قفزة بنسبة 40% من قاعها الأخير.

هل انتهت أزمة ADA؟

قبل شهر، قال “هوسكينسون” إنه سيأخذ استراحة من كاردانو، محذّرا من احتمال فشل مشاريع عدة على الشبكة.

كان الأثر فوري وعنيف حيث هوى سعر العملة الرقمية ADA من فوق 0.20 دولار إلى دون 0.19، ثم 0.16، لتصل إلى أقل من 0.14 دولار بنهاية يونيو، وهو أدنى سعر لها منذ 2020.

وساهمت الأجواء الهابطة العامة في السوق في تعميق الانهيار، لكنها ساعدت أيضا في التعافي لاحقا.

بينما ارتفعت معظم العملات الكبرى بنسبة 5-10% خلال الأسبوع أو العشرة أيام الماضية، حقّقت كاردانو انتعاش أكبر بكثير، صاعدة بأكثر من 40% من ذلك القاع، ولامست 0.20 دولار اليوم لأول مرة منذ شهر.

علّق محلل من “Santiment Intelligence” على هذا التحرّك، مشيرا إلى أن ADA انفصلت عن بقية العملات البديلة بعد أن تسببت ذروة الخوف في احداث شروخ في المجتمع الشهر الماضي.

وأضاف أن شبكة كاردانو تُظهر علامات حياة مجددا، مع إضافة نحو 15 ألف محفظة غير فارغة منذ القاع الأخير.

ووفقا لمنصة Santiment:

دعم المستثمرين الأفراد كان دوما من أقوى سمات ADA حتى في أصعب فترات السوق. وبعد أسابيع من الخوف، يشير نمو الحائزين المتجدد إلى عودة ثقة الجمهور بعد فترة نمو سريع في القيمة السوقية.

سبب رئيسي آخر وراء هذا التعافي هو الحماس المحيط بترقية “RealFi Phase 1 Testnet” المرتقبة، والتي وصفها هوسكينسون بأنها الأكبر في تاريخ المشروع، ومن المقرر إتمامها بحلول 6 يوليو.

مثل هذه الترقيات تثير حماس المجتمع وغالبا ما تسبقها موجات صعود، لكن بعد إتمامها يحدث عادة نمط اشترِ الشائعة وبِع الخبر فيهبط السعر.

في الوقت الراهن، تبقى ADA من أبرز العملات الرقمية أداء هذا الأسبوع، صاعدة بنسبة 30% منذ الأحد الماضي، مع عودة قيمتها السوقية إلى 7 مليار دولار بعد أن هبطت دون 5 مليار مؤخرا.

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