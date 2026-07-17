تحليل سعر البيتكوين: هل يتّجه دون 60 ألف دولار بعد رفضه عند مستوى 65 ألف دولار؟

مازالت عملة البيتكوين حبيسة هيكل تصحيحي واسع بعد هبوطها الحاد من منطقة منتصف 80 ألف دولار.

ورغم دفاع المشترين المتكرر عن دعم 60 ألف دولار، فإن عجزهم عن استعادة مستويات المقاومة الرئيسية تُبقي النظرة قصيرة الأمد حذرة.

الإطار اليومي:

تتداول عملة البيتكوين حاليا قرب 63 ألف دولار بعد استقرارها فوق منطقة الدعم الرئيسية عند 60 ألف دولار، التي جذبت طلب متكرر منذ موجة البيع في أوائل يونيو، وتبقى أهم خط دفاع لسعر العملة.

ومع ذلك، لا يزال الهيكل العام هابط؛ فالسعر لا يزال دون المتوسطين المتحركين لـ 100 و200 يوم (عند نحو 70 و 73 ألف دولار على التوالي)، وكلاهما في منحدر هابط يعزّز الاتجاه السائد.

كما فشلت محاولة التعافي الأخيرة في استعادة منطقة الانهيار السابقة قرب 66 ألف دولار، لتبقى أول مقاومة رئيسية، تليها منطقة عرض مهمة أخرى قرب 74 ألف دولار (قرب المتوسط المتحرك الهابط لـ 200 يوم).

وما دامت البيتكوين دون هذين المستويين، ستواجه أي موجة صعود ضغط بيع متجدّد.

أما إذا فشل دعم 60 ألف دولار، فإن الهدف الهبوطي الرئيسي التالي يقع قرب 55 ألف دولار.

الإطار الزمني 4 ساعات:

يُظهر مخطط 4 ساعات تماسك سعر البيتكوين عقب هبوطها الحاد من منطقة 74 ألف دولار، مع استمرار تداولها ضمن قناة هابطة عريضة وتشكيل قيعان مرتفعة متتالية فوق دعم 61 ألف دولار.

تبقى المقاومة المباشرة عند 66 ألف دولار، حيث تتقاطع مقاومة أفقية مع خط اتجاه القناة الهابطة، ما يجعلها منطقة حاسمة يجب على الثيران تجاوزها قبل أي تعاف أقوى.

على صعيد الدعم، صمد مستوى 61 ألف دولار أمام اختبارات متكررة ويُعدّ خط الدفاع الأول؛ وفقدانه سيكشف منطقة طلب عند 58 ألف دولار.

ويتذبذب مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب المنطقة المحايدة عند 50، ما يوحي بتراجع الزخم الهبوطي وسيطرة حالة التردّد على السوق.

وقد يُحسّن اختراق مؤكَد لخط الاتجاه الهابط ومقاومة 66 ألف دولار معا النظرة القصيرة الأمد، وقد يُطلق تحرّك نحو نطاق 72-74 ألف دولار؛ أما حتى ذلك الحين، فيبقى السوق عرضة لرفض جديد ضمن الاتجاه الهابط السائد.

التحليل الأساسي:

واصل المتوسط المتحرك الأسي لـ 30 يوم لمؤشر SOPR لحاملي البيتكوين طويلي الأجل تراجعه، ليتداول الآن دون العتبة الحرجة عند 1.0 — وهو مؤشر يقيس ما إذا كان هؤلاء الحائزون يبيعون عملاتهم بربح أو بخسارة، إذ تعني القراءات دون 1 أن البيع يجري بخسارة في المتوسط.

ويشير هذا الانكسار إلى دخول شريحة متنامية من المستثمرين طويلي الأجل (أكثر من 6 أشهر) مرحلة استسلام، بالبيع رغم الخسارة.

تاريخيا، تزامنت الفترات الطويلة دون هذا المستوى مع المراحل المتأخرة من موجات التصحيح، حين يشتدّ ضغط بيع الحائزين ذوي الخبرة قبل تكوين قاع أكثر ثباتا.

ورغم أن هذا التحوّل يعكس تدهور معنويات المستثمرين طويلي الأجل، فإنه يوحي أيضا بدخول السوق مرحلة إعادة توزيع أعمق.

فإذا تعافى المؤشر بسرعة فوق 1، فسيعني ذلك أن الاستسلام الأخير كان مؤقتا؛ أما إذا استمر دون هذه العتبة، فسيكون إشارة على ضعف متواصل، ويزيد احتمال مزيد من الهبوط، خصوصا إن فقدت البيتكوين دعمها الرئيسي عند 60 ألف دولار.

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