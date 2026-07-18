الذهب والبيتكوين ينزفان معا: هل يخسر البيتكوين فعلا في هذه المعركة؟

كانت سنة 2026 سنة مثيرة وغير متوقّعة استثماريا؛ فبينما استهلّ الذهب والفضة العام بقوة ومكاسب ضخمة وقمم تاريخية جديدة، اتّجهت عملة البيتكوين للهبوط في معظم الأشهر الماضية.

ورغم تسارع تصحيح البيتكوين بعد رفضه عند 95 ألف دولار في يناير، تراجع المعدنان الثمينان أيضا، ويُعزى جزء كبير من خسائر الذهب إلى تحوّل المستثمرين واعراضهم عن أكبر صندوق متداول يتتبّع أداءها.

هل يعود صندوق الذهب GLD؟

بحسب بيانات محللي “Kobeissi Letter”، شهد صندوق GLD، وهو أكبر صندوق مدعوم بالذهب تابع لمجلس الذهب العالمي، هروب كبير للمستثمرين بدأ في مارس، إذ خسر الصندوق في ذلك الشهر وحده 8.5 مليار دولار — وهي أكبر عملية سحب شهرية في تاريخ الصندوق.

This is a Twitter Status

تراجعت حدّة هذا الاتجاه المقلق نسبيا في الأشهر التالية حيث ظلّ اللون الأحمر مسيطر: سحب 1.7 مليار دولار في أبريل، و872 مليون دولار في مايو، و3.2 مليار دولار في يونيو.

أما بيانات منتصف يوليو فتُظهر تراجع عمليات السحب إلى أقل من 50 مليون دولار، ما دفع المحللين للتساؤل عمّا إذا كانت سوق الذهب يهيّئ لعودة قوية.

وتزامنت هذه التدفقات الخارجة الصافية مع انهيار سعر الذهب، الذي بلغ ذروته عند 5600 دولار للأونصة أواخر يناير قبل أن يفقد نحو 30% من قيمته، هابطا إلى 4000 دولار للأونصة بإغلاق يوم الجمعة.

صناديق البيتكوين تنزف أيضا:

بأصول تُدار بلغت نحو 130 مليار دولار، يُعدّ صندوق GLD أكبر بضعف حجم جميع صناديق البيتكوين الفورية مجتمعة، ما يجعل مقارنة التدفقات الخارجة بينهما صعبة نسبيا.

ومع ذلك، تدعم السردية السائدة بأن المستثمرين تحوّلوا ضد البيتكوين موجةُ السحب السلبية المستمرة منذ مايو؛ إذ سحب المستثمرون خلال نحو شهرين ما يزيد قليلا عن 8 مليار دولار من جميع صناديق البيتكوين، ما دفع صافي التدفقات الواردة التراكمية للتراجع من 59.34 مليار دولار إلى 51.22 مليار دولار.

وكان شهر يونيو الأسوأ، إذ غادر الصناديق أكثر من 4.5 مليار دولار، متجاوزة هروب GLD نفسه.

ولا عجب أن أداء سعر العملة الرقمية الأساسية كان مؤلما خلال هذه الفترة؛ إذ رُفض سعر البيتكوين عند 83 ألف دولار عندما بدأت موجة السحب منتصف مايو، وهوت إلى قاع لم يشاهد من سنوات عند 57,700 دولار في 1 يوليو.

ورغم استعادتها بعض من خسائرها منذ ذلك الحين، يبقى سلوك الصناديق في حالة عدم اليقين بما يكفي لدعم صعود أكبر.

اقرأ أيضا:

شركة “إنفيديا” تستحوذ على حصة بـ 196 مليون دولار في “Revolut”

أول تمويل مؤسساتي في تاريخها: شركة Crypto.com تحصل على دعم Citadel بـ 400 مليون دولار

