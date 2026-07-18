بالنظر لتقلّبات البيتكوين الحالية: هل هناك موجة عنيفة قادمة؟

بعد أشهر من الحركة العرضية بين 58 و65 ألف دولار دون إشارات اختراق واضحة، رصد المحلل “علي مارتينيز” نمط تاريخي قد ينذر بتقلبات كبيرة قريبا.

ما الذي يتوقّعه المحللون؟

أشار المحلل “مارتينيز” الذي يبلغ متابعيه أكثر من 165 ألف متابع على X، إلى أن كمية كبيرة من البيتكوين الخاملة تحرّكت على الشبكة خلال 24 ساعة، مضيفا:

تاريخيا، غالبا ما تسبق طفرات تحرّك العملات الرقمية القديمة تحرّكات سوقية كبرى.

تنبيه هناك تقلّب عال قادم.

وكانت البيتكوين قد شهدت بعض التقلب منتصف الأسبوع، حين قفزت من دون 62 ألف دولار إلى 65,500 دولار خلال يوم واحد عقب بيانات تضخم أمريكي جاءت أقل من المتوقع لشهر يونيو، لكن ذلك يبقى محدود مقارنة بالركود العام في الأداء.

من جهته، توقّع المحلل “Kaleo” أن يحدث هذا التقلّب في وقت مبكر، ربما اليوم أو غدا، حيث صرح بالقول:

أعتقد أننا سنشهد قفزة لطيفة للبيتكوين والإيثيريوم في عطلة نهاية الأسبوع.

هل يقترب اختراق 65 ألف دولار؟

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علّق المحلل “مايكل فان دي بوب” على أداء البيتكوين الأخير، معتبرا أنها لا تزال بخير طالما بقيت فوق 60-61 ألف دولار، لكن التأكيد الحاسم على اتجاه أكثر إيجابية يتطلّب اختراق واضح فوق 65 ألف دولار.

وفي منشور لاحق، وصف مخطط البيتكوين بأنه رائع ويبدو جاهز لاختراق صعودي، مؤكدا مجددا أهمية مقاومة 65 ألف دولار التي يتوقّع كسرها الأسبوع المقبل.

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