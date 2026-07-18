الرئيس التنفيذي لشركة "Blockstream" يجيب عن السؤال الغامض: هل ساتوشي ناكاموتو حيّ أم ميت؟

في نقاش عبر منصة X، علّق “آدم باك” الرئيس التنفيذي لشركة “Blockstream” على أحد أكبر ألغاز البيتكوين:

ما مصير “ساتوشي ناكاموتو” مؤسس البيتكوين؟

اختفى ساتوشي عن الأنظار بعد أن أشرف على المراحل الأولى للبيتكوين، إذ أرسل آخر رسالة معروفة له في 23 أبريل 2011 إلى المطوّر “مايك هيرن”، قال فيها إنه انتقل إلى أمور أخرى وطمأنه بأن المشروع في أيد أمينة.

ومنذ ذلك الحين، لم يُسمع عنه شيء، ولم تتحرك أي عملات مؤكَّدة تعود له منذ الأيام الأولى.

ردًا على مستخدم زعم أن “ساتوشي” لو كان حيًا لدعم اقتراح BIP-110، لينفي “باك” ذلك قائلا:

ما الذي يجعلك تظن أنه ميت؟

ووصف الافتراضات حول حياته أو وفاته بأنها مجرد تكهنات، مضيفا أن موته مستبعد، لكنه ممكن، إذ لا دليل يرجّح أي احتمال.

وختم:

على أي حال، كل هذا محض تكهّن.

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يأتي هذا التعليق وسط جدل داخل مجتمع البيتكوين حول مقترح “BIP-110” الذي يهدف لتقييد البيانات غير المالية على بلوكشين البيتكوين مؤقتا، ويواجه موعد نهائي مطلع أغسطس مع دعم ضعيف جدا من المُعدِنين.

نظريات متعددة حول مصير “ساتوشي”:

هناك العديد من النظريات حول “ساتوشي” منها أنه توفي خلال 15 عام التي ظلّت فيها عناوينه خاملة، أو أنه أتلف مفاتيحه الخاصة، أو أنه لا يزال يحتفظ بحيازاته من البيتكوين.

وتبقى هويته الحقيقية مجهولة أيضا، إذ يُعدّ “باك” نفسه أحد المرشّحين المحتملين لكونه من أوائل من تلقّى بريد إلكتروني من “ساتوشي” (إلى جانب “هال فيني”)، فضلً عن عمله على نظام “Hashcash” عام 1997، الذي دفع البعض للاعتقاد بأنه قد يكون العقل المدبر وراء آلية إثبات العمل المستعملة في البيتكوين.

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