مؤسس Doge: السوق الهابط للعملات الرقمية قد يستمر من 3 إلى 4 سنوات

علق “بيلي ماركوس” (Billy Markus)، الشريك المؤسس لعملة دوجكوين (DOGE)، على حالة الركود التي تسيطر على سوق العملات الرقمية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تُعد سمة متكررة في السوق الهابط.

وكتب “ماركوس”، المعروف على منصة X باسم “Shibetoshi Nakamoto”:

هكذا تبدو الأسواق الهابطة للعملات الرقمية دائما ليست مخيفة أو مثيرة للذعر، بل مملة للغاية.

وجاءت تصريحاته في وقت تواصل فيه معظم العملات الرقمية التحرك ضمن نطاقات ضيقة، بعد موجة بيع دفعت العديد من العملات البديلة إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وعندما سأله أحد المستخدمين عن المدة التي تستغرقها هذه المرحلة عادة، أجاب:

تاريخيا تستمر من 3 إلى 4 سنوات، لكن لا أحد يعلم على وجه اليقين.

العملات الرقمية البديلة تحت الضغط

وتأتي تصريحات “ماركوس” بالتزامن مع بيانات صادرة عن “CryptoQuant”، أظهرت أن نحو 40% من العملات الرقمية البديلة تتداول بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية، في إشارة إلى ضعف غير مسبوق في أداء هذا القطاع.

أما عملة الدوجكوين، فقد هبطت في أوائل يوليو إلى 0.0693 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2023، قبل أن تدخل في مرحلة تداول عرضي.

وفي وقت إعداد المقال، كانت العملة تتداول قرب 0.0723 دولار، منخفضة بنحو 29% منذ بداية الشهر.

يرى مراقبون أن ما وصفه “ماركوس” بالمرحلة المملة يشير إلى فترة التماسك السعري التي غالبا ما تعقب موجات الصعود أو الهبوط الحادة، حيث تتحرك الأسعار في نطاقات محدودة مع انخفاض أحجام التداول وتراجع شهية المخاطرة.

وخلال هذه الفترات، يميل المستثمرون إلى تجميع العملات تدريجي استعدادا للحركة الكبرى التالية، إلا أن توقيت انتهاء مرحلة التماسك وبداية الاتجاه الجديد يبقى غير معروف.

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