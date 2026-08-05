بينانس تقاضي مؤسسي “RedotPay” في هونغ كونغ وتطالب بتعويضات تصل إلى 470 مليون دولار

رفعت جهات تابعة لمنصة بينانس دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في هونغ كونغ ضد مؤسسي شركة “RedotPay” المتخصصة في مدفوعات العملات الرقمية، متهمة إياهم بتنفيذ مخطط احتيالي أدى إلى تحويل مئات الآلاف من المستخدمين إلى منتج منافس، في خطوة تزعم أنها تسببت بخسائر لها تقارب 470 مليون دولار.

تفاصيل الدعوى:

بحسب الوثائق القضائية، فإن الجهات التابعة لبينانس، وهي “Nest Trading Ltd.” و”Distributed Technologies Ltd.” و”Chaintecs Consulting Singapore Pte. Ltd.” تتهم مؤسسي RedotPay:

Gao Zhangpeng

Chan Wa Choi

Yao Chao

بانتهاك اتفاقية موقعة بين الطرفين خلال عام 2025، وذلك عبر استغلال العلاقة التجارية القائمة لتحويل قاعدة كبيرة من المستخدمين إلى خدمة منافسة بطرق وصفتها الدعوى بأنها احتيالية.

وتطالب الشركات المدعية بتعويضات تبلغ نحو 470 مليون دولار، معتبرة أن هذه الممارسات ألحقت بها أضرارا مالية وتجارية كبيرة.

نهاية الشراكة بين Binance Pay وRedotPay:

قبل اندلاع النزاع القانوني، كانت “Binance Pay” تقدم دعم وتكامل لخدمات الدفع الخاصة بـ “RedotPay”، ما أتاح لمستخدمي الأخيرة الاستفادة من البنية التحتية لمنصة بينانس في تنفيذ المدفوعات بالعملات الرقمية.

إلا أن هذه الشراكة انتهت مؤخرا، حيث أوقفت “Binance Pay” دعمها وخدماتها لـ “RedotPay” قبل رفع الدعوى القضائية، في خطوة بدت تمهيدا للإجراءات القانونية الحالية.

اتهامات بالتحايل على الاتفاقية:

تركز الدعوى على أن مؤسسي “RedotPay” خالفوا الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية عام 2025، عبر تنفيذ خطة هدفت إلى إعادة توجيه المستخدمين إلى منتج منافس، وهو ما تعتبره بينانس خرق تعاقدي وممارسة احتيالية أدت إلى خسائر ضخمة.

وفي الوقت الحالي، لم تصدر المحكمة أي حكم بشأن القضية، كما لم يصدر رد قضائي نهائي من المدعى عليهم، ما يعني أن الادعاءات لا تزال قيد النظر أمام القضاء في هونغ كونغ.

تداعيات محتملة على قطاع المدفوعات الكريبتو:

قد تشكل هذه القضية واحدة من أبرز النزاعات القانونية في قطاع مدفوعات الكريبتو خلال عام 2026، خاصة مع تزايد المنافسة بين مزودي خدمات الدفع المعتمدين على العملات المشفرة.

كما قد تلقي نتائج القضية بظلالها على طبيعة الشراكات المستقبلية بين منصات التداول وشركات المدفوعات، إضافة إلى تعزيز أهمية الاتفاقيات التجارية وآليات حماية البيانات وقواعد استقطاب المستخدمين داخل سوق العملات الرقمية.

ويبقى المستثمرون ومتابعو القطاع بانتظار ما ستكشف عنه جلسات المحكمة المقبلة، والتي قد تقدم صورة أوضح حول حقيقة الاتهامات وتأثيرها على الطرفين.

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